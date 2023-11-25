Серіал "Корона": Елізабет Дебікі зізналася, що її найбільше здивувало в принцесі Діані

Актриса виконала роль принцеси Уельської в гучному серіалі "Корона".

Елізабет Дебікі виконала роль принцеси Діани в останніх сезонах популярного серіалу Netflix "Корона". У бесіді з PEOPLE перед прем'єрою першої частини шостого сезону шоу 33-річна Дебікі сказала, що популярна драма Netflix, натхненна життям членів британської королівської сім'ї, викликала нову хвилю співчуття до них з моменту початку серіалу 2016 року. І вона зізналася, як їй було грати Діану, яку називали "королевою сердець".

"Це був довгий шлях, який люди пройшли з серіалом. Я думаю, що одна з найпрекрасніших речей, які "Корона" змогла зробити: це відкрити таким уявним чином дуже приватне життя цих громадських діячів. І викликати співчуття до людей про яких ви так мало знали", — розповіла Дебікі.

Вона зізналася, що смерть королеви Єлизавети стала величезною втратою. Дебіки родом з Австралії і, на її думку, за королевою сумують і у Великій Британії, і в неї на батьківщині.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

"Тому метою кожного актора було розповісти історію настільки достовірно, наскільки це можливо, і зробити цих людей настільки людяними, наскільки це можливо", — сказала актриса.

Зйомки "Корони" були припинені, коли королева померла у віці 96 років у вересні 2022 року. Шоураннер Пітер Морган розповідав, що тоді йому довелося змінити фінал шоу.

Трейлер серіалу "Корона"

Акторський склад, як відомо, змінювався кожні два сезони, щоб відобразити старіння членів королівської сім'ї. Дебікі грає принцесу Уельську в 5 і 6 сезонах, завершуючи роль, розпочату Еммою Коррін у 3 сезоні. Актриса каже, що вона багато вклала у вивчення свого персонажа.

"Я багато чого не знала. У мене був свого роду відбиток того, ким була ця людина, і я завжди уявляла її як надзвичайно гарну принцесу і громадського діяча", — каже Дебікі, якій було 7 років, коли померла Діана.

Принцеса Діана в Австралії Фото: Getty

Елізабет Дебікі каже, що знімати сцени з принцесою Діаною для папараці в "Короні" було схоже на "перебування під водою".

"Я провела багато досліджень для цієї ролі. Ймовірно, я витратила на це близько року. Це змусило мене відчути глибоку повагу і любов до цієї жінки. Я нічого не знала про розлучення і про те, наскільки важко все це було для всіх членів сім'ї", — каже вона.

За словами актриси, однією річчю, яку вона була рада виявити, було почуття гумору принцеси Діани.

"Одна з речей, які мене здивували і мені сподобалися, це дізнатися, що в неї було справді чудове, дуже зухвале почуття гумору. Вона була привітною і людяною. Саме за це її так любили", — розповіла Дебікі.

Актриса вважає, що коли Діана загинула, світ втратив жінку, яка могла вплинути на світ на гуманітарному рівні.

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани Фото: Netflix

Остаточно серіал завершиться вже в грудні. Тоді буде показана друга частина шостого сезону з шести серій. Глядачі побачать, як уже дорослий принц Вільям познайомиться з Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, на прем'єрі фінального сезону Елізабет Дебікі з'явилася в копії "сукні помсти" принцеси Діани.