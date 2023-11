Усе найкраще за 100 років Disney. Яким вийшов ювілейний мультфільм "Бажання"

На екрани українських кінотеатрів вийшла нова діснеївська казка.

23 листопада в українських кінотеатрах стартував показ ювілейного анімаційного фільму студії Disney, приуроченого до 100-річчя однієї з найстаріших голлівудських компаній. Авторами мультфільму виступили творці "Холодного серця" — проекту, що приніс кіностудії 1,5 мільярда доларів. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Зйомки ювілейного анімаційного фільму, приуроченого до 100-річчя кіностудії, тривали довгі п'ять років. Це виглядає трохи дивно, адже у фільмі використано всі давно обкатані й добре знайомі сценарні прийоми мультфільмів Disney: класична, абсолютно прекрасна "принцеса" з чистим намірами та добрим серцем виходить на стежку війни за добро і справедливість. Принагідно вона співає, спілкується зі своїми маленькими друзями, у вигляді котів, гномів, чайок та інших милих істот, які розмовляють (у окремому випадку, другом великоокої героїні Аші стало оленятко на ім'я Валентин).

Інакше кажучи, жодних сюжетних несподіванок або складних технічних прийомів, не властивих попереднім анімаційним картинам студії, у мультфільмі не спостерігалося. Та й чергова сценарна заготовка явно припадала пилом в архівах уже давно. Утім, як і підґрунтя назви та сюжету мультфільму: вони впевнено роблять пряме відсилання до культової пісні фільмів Діснея, написаної далекого 1940-го року для "Піноккіо" — "When You Wish Upon a Star". ("Якщо загадати бажання зірці").

Фрагмент мультфільму "Загадай бажання" 2023 року

Про що мультфільм "Бажання"

Героїня Аша живе з мамою в невеликому будинку прекрасного острова Росас — володінні мага Магніфіко, чия основна діяльність полягає в, збиранні та зберіганні бажань різних людей у чарівній вежі замку. Люди з різних куточків світу приїжджають на острів Росас, зваблені обіцянками Магніфіко швидко виконати їхні найпотаємніші бажання. Одного разу Аша дізнається, що все не так просто, як анонсує Магніфіко і, звісно ж, не може сидіти, склавши руки. Вона просить зірки з небес зробити людей щасливішими і одне з далеких світил падає їй просто в руки.

Трейлер до мультфільму "Загадай бажання" 2023 року

Завдяки поєднанню комп'ютерної та акварельної анімації "Бажання" демонструє м'яку і красиву анімаційну естетику. Стиль картини явно покликаний виглядати як уся улюблена нами класика Діснея, і, як відсилання до столітнього ювілею, "Загадай бажання" здається квінтесенцією всіх мультфільмів кіностудії за 100 років.

Друзі Аші являють собою набір характеристик, покликаних нагадати нам про сімох гномів, хоча це не зовсім ясно читається в сюжеті і характерах героїв. Маг Магніфіко — ідеальний приклад чарівного, самовдоволеного лиходія, такого ж таки драматичного, як Джафар з "Аладдіна". Ну, а тварини, що говорять, — це взагалі фірмовий код діснеївських історій, як же без них? Так, і численні пісні, що супроводжують майже кожну сцену мультфільму, також можна віднести до численних легко впізнаваних кліше "фабрики казок". Хоча, у випадку з фільмом "Бажання", пісні звучали трохи натужно, і не завжди доречно. Надто впадала в око необхідність не загубити важливу складову квінтесенції кодів Волта Діснея, Іноді здавалося, що співають, бо треба, а не тому що героям хочеться співати.

До слова, одну важливу складову творці картини все ж таки втратили — у казці бракує принца. Єдиний вагомий чоловічий персонаж — він же негативний герой — Магніфіко. На роль умовного принца він претендувати точно не може.

Але загалом у кіностудії вийшов черговий гарний добрий мультфільм у її найкращих традиціях: щось середнє між "Аладдіном", Білосніжкою", "Сплячою красунею" та всіма іншими казками, створеними за 100 років існування Disney.

