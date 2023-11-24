Принц Вільям обігнав Віна Дізеля й очолив рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків 2023

Особлива зачіска зіркових чоловіків привертає увагу жіночої аудиторії.

41-річний онук Єлизавети II принц Вільям очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2023 року, які мають лисину на голові. Такий рейтинг за версією Reboot опублікувало видання METRO.

За даними дослідження, було проведено аналіз пошукових запитів в інтернеті, де користувачі шукали імена відомих чоловіків за ключовим словом "голий".

Принц Вільям Фото: Інстаграм princeandprincessofwales

За рейтингом перше місце дісталося принцу Вільяму, який за 10 бальною шкалою набрав 9,88 балів.

Він Дізель Фото: Інстаграм vindiesel

Другу сходинку посів 56-річний американський актор Він Дізель, який у минулому році був на першій сходинці. Цьогоріч він набрав 8,81 бала.

Джейсон Стейтем Фото: Інстаграм jasonstatham

Третю сходинку зайняв 56-річний англійський актор Джейсон Стейтем. Його в рейтингу оцінили на 8,51 бала.

Четверта сходинка дісталася 74-річному американському актору Семюелу Л. Джексону (7,31 бала). П’яту сходинку зайняв 59-річний американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon.com і аерокосмічної компанії Blue Origin, комерційний астронавт Джефф Безос. Його оцінили в 7,12 бала.

Шосте місце посів 60-річний американський футболіст Майкл Джордан. Сьоме місце — 51-річний американо-канадійський актор, а також відомий реслер Двейн Джонсон. Восьме — 53-річний американський актор Шемар Мур. Дев’яте — 51-річний ексбаскетболіст Шакіл О’Ніл. І закрив десятку 55-річний американський актор, колишній професійний гравець в американський футбол, захисник, учасник Національної футбольної ліги Террі Крюз.

Цікаво, що серед показників оцінки був кретерій "коефіцієнт блиску", який оцінював, наскільки сяйлива шкіра голови кожного кандидата рейтингу. Також до критеріїв оцінки потрапила "вокальна привабливість" претендента.

Можливо, більш дивним є те, що його рейтинг не зумовлений багатством: Безос отримав найбільшу кількість "спраглих" пошукових запитів в інтернеті — більш ніж удвічі більше, ніж у Стейтема. Двейн "Скеля" Джонсон, який посів друге місце, був другим за популярністю, коли йшлося про пошуковий трафік.

Нагадаємо, нейромережі згенерували Джонні Деппа, Анджеліну Джолі й інших голлівудських зірок із десятками зайвих кілограмів.