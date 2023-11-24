Синів Брітні Спірс перший раз побачили на Гаваях

Джейден і Шон переїхали на Гаваї три місяці тому разом зі своїм батьком, Кевіном Федерлайном.

Синів Брітні Спірс, 17-річного Джейдена та 18-річного Шона вперше сфотографували на Гаваях. Юнаки переїхали туди ще три місяці тому разом зі своїм батьком, Кевіном Федерлайном і його новою сім'єю. Співачка була засмучена рішенням своїх дітей. Про це пише Daily Mail.

У травні Кевін Федерлайн попросив свого адвоката надіслати листа адвокату Спірс, запитуючи, чи згодна вона дозволити підліткам переїхати до нього на Гаваї на постійній основі — вона погодилася.

Сини Брітні Спірс на Гаваях

Спірс і Федерлайн були одружені з жовтня 2004 року до липня 2007 року. Шон Престон народився у вересні 2005 року, а Джейден Джеймс — у вересні 2006 року.

Після того, як у Брітні почалися проблеми з ментальним здоров'ям і вона опинилася під опікою своїх батьків, Кевін Федерлайн отримав повну опіку над синами. Вони практично не спілкувалися з матір'ю, хоч вона і платила на них аліменти, на які Кевін і після його нова дружина і його діти жили.

Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Тепер Шон і Джейден опинилися на Гаваях і були помічені на білому піщаному пляжі разом з батьком. І старшою зведеною сестрою Корі, дочкою Кевіна від його колишньої нареченої Шар Джексон.

У Федерлайна і його дружини Вікторії Прінс також є дві дочки, Джордан, 12 років, і Пейтон, дев'ять років.

Колишній танцюрист, у якого від Джексон також є 19-річний син Калеб, вирішив переїхати зі своєю сім'єю на острови через нову роботу дружини.

Тим часом Брітні проводить час зі своїм приятелем Кейдом Гадсоном, агентом з пошуку талантів, у Лос-Анджелесі після випуску своєї відвертої книжки "Жінка в мені" і розставання зі своїм чоловіком Семом Асгарі.

Раніше джерело повідомило, що Спірс схвалила план Федерлайна перевезти їхніх синів на Гаваї.

Син Брітні Спірс Шон Престон

Інсайдер розповів, що поп-ікона "завжди була люблячою і підтримуючою матір'ю" і ніколи не була проти переїзду своїх синів, незважаючи на те, що Федерлайн погрожував судовим позовом через ймовірну відмову Спірс відповісти на прохання про переїзд.

Джерело повідомило: "Брітні любить своїх дітей, завжди підтримувала їх і хоче, щоб вони були щасливі".

На початку вересня з'явилися новини про те, що Федерлайн збирається "попросити збільшення аліментів" у своєї колишньої дружини.

Він "ніколи не розраховував на те, що діти працюватимуть повний робочий день, коли вони обговорювали умови підтримки".

Після того, як Шону виповнилося 18 років, сума аліментів зменшиться з 40 тисяч доларів до 20 тисяч.

Підтримка Джейдена залишиться незмінною приблизно до червня 2025 року, поки він закінчить середню школу.

"Брітні рада, що Шону 14 вересня виповниться 18 років, тому що вона втомилася платити Кевіну шалену суму грошей, яку він отримує", — повідомило джерело, близьке до співачки.

Нагадаємо, лауреатка премії "Греммі" розлучилася зі своїм чоловіком Семом Асгарі 16 серпня після 14 місяців шлюбу, пославшись на непримиренні розбіжності. Втім, у своїх мемуарах вона назвала його "подарунком від бога".

Він просить у неї подружньої підтримки, чого навряд чи станеться, з огляду на те, що у них є надійний шлюбний договір. Кевін Федерлайн свого часу також не зміг отримати подружню підтримку через жорсткий шлюбний договір, укладений до їхнього весілля.