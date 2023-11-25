Танці Кейт Міддлтон стали вірусними в соцмережах

Принцеса Уельська любить танцювати і тепер всі ці милі моменти зібрали в одному відео.

41-річна принцеса Уельська подорожувала світом у рамках різних королівських заходів відтоді, як вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року. Така робота іноді вимагає невеликих веселощів. І Кейт Міддлтон ніколи не відмовлялася станцювати. Тепер усі її па зібрали в одному відео, яке вже стало вірусним. Про це пише People.

Нове відео було опубліковане Instagram фан-акаунтом KateMiddleton_Turkey та поширене The_Blazing_Royals у TikTok. У ньому зібрали танцювальні рухи принцеси за кілька років.

Кліп грайливо починається з непомітного кроку Кейт до королеви Данії Маргрете під час візиту до Копенгагена в лютому 2022 року. Кейт обережно підійшла до королеви, щоб фото вийшло кращим. А користувачі TikTok пізніше охрестили його "принцеса, що танцює".

Танці Кейт Міддлтон

В іншому кліпі показано, як принцеса Кейт виконує традиційний танець з місцевими жінками в Тувалу під час туру з принцом Вільямом на честь Діамантового ювілею королеви Єлизавети 2012 року.

Також у кліпі є танці Кейт Міддлтон з ведмежам Паддінгтоном, і веселі танці під час туру Карибським морем на честь платинового ювілею королеви Єлизавети в березні 2022 року. Тоді Вільям і Кейт продемонстрували свої рухи під час традиційного фестивалю Гаріфуна в Белізі.

Танець Кейт Міддлтон із Паддінгтоном

Після одна місцева жінка сказала, що вони чудово станцювали.

"Вони чудова пара, і ми б хотіли, щоб вони приїжджали в будь-який час зі своїми дітьми Шарлоттою, Джорджем і Луї", — сказала тоді журналістам Лаура Качо, яка допомогла організувати візит.

"Вони дійсно вміють танцювати. Мені навіть не потрібно було їх вчити. Вони були дуже гарні", — похвалила Лаура принца і принцесу Уельських.

Напевно пара танцює і зі своїми дітьми. Протягом багатьох років Вільям і Кейт кілька разів згадувала про любов своєї єдиної дочки до танців.

Кейт Міддлтон любить балет

Розмовляючи з семирічною Емілі Мей Катто під час одного офіційного візиту, Кейт запитала дівчинку, чим вона любить займатися. Коли Емілі відповіла, що їй подобається танцювати, Кейт сказала їй, що і Шарлотті це подобається.

"Моя донька Шарлотта любить танцювати. Вона любить балет і чечітку", — сказала тоді принцеса Кейт.

Принцеса Шарлотта нещодавно продемонструвала свої танцювальні рухи на коронаційному концерті в травні. Шарлотта не змогла всидіти на місці, коли Лайонел Річі виконував свій хіт "All Night Long" зі сцени, встановленої на території Віндзорського замку.

Маленька принцеса також брала приватні уроки балету в танцювальній школі, а Кейт часто брала її в театр.

Принцеса Шарлотта теж не єдина танцівниця в родині. Її брат Джордж відвідував уроки балету в рамках навчальної програми школи Thomas's Battersea, де уроки супроводжувалися живим піаністом.

"Джордж теж займається танцями, йому це подобається", — сказав принц Вільям 2018 року.

Зараз Джордж, Луї Шарлотта відвідують школу Ламбрук, де є танцювальна студія.

Діти принца і принцеси Уельських, можливо, успадкували любов до танців від своєї покійної бабусі, принцеси Діани.

Танець принцеси Діани та Джона Траволти Фото: Getty Images

"Моя мама завжди танцювала, вона любила танцювати", — згадував принц Вільям.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон розповіла про свої плани на Різдво. Ймовірно вона знову виконає партію на фортепіано, акомпануючи хору.