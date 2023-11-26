Дуа Ліпа і Марго Роббі: найстильніші селебріті листопада

Від Гайді Клум до Біллі Айліш — дізнайтеся, які зірки виявилися найкращими в рейтингах стилю цього місяця.

Як одного разу сказала покійна Вів'єн Вествуд: "Мода покращує життя". Вона мала рацію. У листопаді 2023 року багато селебріті показали оригінальні та елегантні образи. А після того, як закінчився страйк акторів і сценаристів у Голлівуді, є надія, що таких появ буде більше. Найстильніших селебріті останнього місяця осені 2023 року назвало видання Hello Magazine.

У достатку латексу, шкіри, вінілу й оксамиту очікуйте на коктейль карколомних образів, оскільки в календарі з'являються прем'єри фільмів і вечірки зірок першої величини.

Рейчел Зеглер

Зірка "Голодних ігор" Рейчел Зеглер пожинає плоди популярності. І вибирає чарівні вбрання для червоних доріжок. На показі Dior "Карусель мрії" в Saks вона з'явилася в найбільш трендовому вбранні цього сезону: прозорому і з оборками. Актриса обрала чорну повітряну сукню з вишивкою від Dior з нової колекції весна/літо 2024. Образ вона доповнила чорними туфлями класичної моделі, сумочкою Lady D-Joy з чорного дерева і блискучими прикрасами.

Рейчел Зеглер

Червона помада й укладені чорні локони завершували образ.

Дженніфер Лоуренс

Ще однією зіркою того ж показу Dior в Saks у Нью-Йорку стала Дженніфер Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Зірка "Голодних ігор" обрала не таке відкрите вбрання, як її колега Рейчел. Акторка обрала чорне вовняне пальто Dior з колекції весна/літо 2024, білу бавовняну сорочку і чорну шовкову спідницю. Образ доповнювали замшеві чорні чоботи на стійких підборах. А гладке укладання і лаконічні прикраси завершували образ.

Марго Роббі

Марго Роббі була присутня на спеціальному показі "Барбі" в театрі Лінвуд Данн у Пікфордському центрі 18 листопада 2023 року в Голлівуді. І довела, що мода на барбі-вбрання не минула.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Австралійська акторка приєдналася до режисерки Грети Гервіг на показі, демонструючи естетику дівочої вечірки в стилі Барбі в легковажному комбінезоні, прикрашеному пір'ям.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа відвідувала шоу Variety Power Of Women 2023 у Mother Wolf 16 листопада 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Дуа Ліпа і Марго Роббі Фото: Getty Images

І продемонструвала новий мідний колір волосся і розкішну червону атласну корсетну сукню, яка підкреслювала її ідеальну фігуру.

Гайді Клум

Суддя конкурсу America's Got Talent 50-річна Гайді Клум, виглядала справжньою богинею на червоній доріжці America's Got Talent: Fantasy League. Супермодель була помічена в металізованій сукні до підлоги, яка підкреслювала талію і перетікала в ефектну плісировану спідницю.

Гайді Клум

Виріз на одне плече створював елегантний силует, і, як і слід було очікувати, зачіска і макіяж Гайді мали неймовірно гламурний вигляд. Ця стрижка в стилі 70-х з широким чубчиком ніколи не застаріє.

Наталі Портман

Вбрання 42-річної Наталі Портман випромінювало атмосферу "Чорного лебедя" на прем'єрі Netflix у Лос-Анджелесі. Актриса була одягнена в чорну мінісукню з унікальною спідницею, що нагадує пачку, яка була вкрита чорним дорогоцінним камінням і блискітками.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Родзинкою вбрання стала велика деталь з пір'я на корсетному ліфі, що додала образу додаткового театрального драматизму.

Меган Фокс

37-річна Меган Фокс мала приголомшливий вигляд, коли представляла свою нову книгу "Милі хлопчики отруйні". Актриса обрала шкіряну спідницю-міді та прозору майку теплого коричневого відтінку.

Меган Фокс

Вона доповнила вбрання чорними чобітьми до коліна з лакованої шкіри. Цей образ з'явився незабаром після радикальної зміни іміджу Меган, яка відрізала своє довге волосся кольору воронячого крила і пофарбувала його в яскраво-червоний колір.

Біллі Айліш

Біллі Айліш у вбранні від Gucci відвідала гала-концерт LACMA Art+Film 2023, представлений Gucci в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес 4 листопада 2023 року в Лос-Анджелесі.

Біллі Айліш Фото: Getty Images

І вона обіграла свій впізнаваний силует у зробленому на замовлення оверсайз-комбінезоні Gucci, на якого вплинула вулична мода. Червоні пасма волосся доповнювали образ. Як і стильні чорні окуляри.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес у Gucci теж з'явилася на гала-концерті LACMA Art+Film Gala 2023, представленому Gucci в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Але вибрала куди більш відкрите й елегантне вбрання, ніж її юна колега Біллі.

Прозора мереживна сукня була прикрашена інтригуючими вирізами, а декольте діви підкреслювало рубінове кольє.

Кім Кардаш'ян

Ще одна ікона стилю, Кім Кардаш'ян, також відвідала цей же гламурний захід, і вона обрала сліпучо-рожеву сукню зі шлейфом.

Кім Кардаш'ян

Образ вона доповнила довгими оперними рукавичками.

Кайлі Дженнер

Молодша сестра Кім, Кайлі Дженнер відвідала церемонію нагородження премією WSJ. Премія Magazine 2023 Innovator Awards, спонсорами якої виступили Harry Winston, Hyundai Motor America, Montblanc, Rémy Martin і Roche Bobois, відбулася в МоМА 1 листопада 2023 року в Нью-Йорку.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Новий бренд Кайлі Дженнер Khy був удостоєний нагороди Innovator Awards 2023.

І свою нагороду Кайлі отримувала в оригінальному вбранні, яке складалося з латексного бюст'є і спідниці, що майоріла.

Нагадаємо, бойфренд Кайлі Дженнер, актор Тімоті Шаламе нещодавно вийшов у світ в оригінальному вбранні лавандового кольору.