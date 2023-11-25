Які спідниці вибирає Кейт Міддлтон на зиму: п'ять найкращих варіантів (фото)

У холодну пору року Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці в довгих спідницях, поверх яких одягає такі ж довгі пальта.

Принцеса Уельська Кетрін не дарма носить титул ікони стилю серед представниць королівських родин Європи, адже її ансамблі, чи то вбрання для урочистих прийомів, чи то аутфіти для поїздки в підшефні лікарні й навчальні заклади, завжди мають не лише стильний та дорогий вигляд, а й підібрані відповідно до місця чи пори року. Кейт Міддлтон — велика любителька штанів і брючних костюмів, проте не менш ефектний вигляд вона має у спідницях. Зазвичай королівська особа обирає спідниці довжини міді, що підкреслюють її витончену фігуру, тонку талію та мають дуже жіночний вигляд. Фокус вирішив подивитися, які спідниці Кейт надягає в холодну пору року.

Червона спідниця міді від Габріели Герст

Під час відвідування притулку Foxcubs у Лутоні 19 січня 2023 року принцеса Кейт була в пальті верблюжого кольору від Massimo Dutti, помаранчево-червоній водолазці і спідниці міді в тон з ременем і коричневих замшевих черевиках від Gianvito Rossi. Цей ансамбль Кетрін вперше надягла під час поїздки в Бостонську гавань 2022 року.

Водолазка відома як стиль Пеппе. Светр вузького крою, виготовлений із суміші кашеміру та шовку, м'який та елегантний, з ребристим малюнком. Офіційна назва кольору — "спеція". Використання кашеміру та шовку замість синтетичних волокон виводить цей светр на новий рівень. Кашемір — це натуральна, розкішна тканина, яка користується великим попитом завдяки своїй м'якості та довговічності.

Спідниця відома як стиль Еппера. Вона також має ребристий малюнок. Облягаючий крій і еластична талія створюють привабливий образ. Поєднання кашеміру і шовкової пряжі надає цій спідниці відчуття легкості, яка красиво драпірується по тілу.

За останні кілька років Кейт носила кілька речей Габріели Герст. Уругвайська дизайнерка відома як "жінка, яка одягає 1%" серед таких знаменитостей, як Амаль Клуні, Опра Вінфрі, Меланія Трамп, перша леді США Джилл Байден, Енн Гетевей, Кеті Голмс і Ума Турман.

Під спідницю Кейт одягла черевики Gianvito Rossi з коричневої замші на підборах.

Спідниця міді зі змішаної вовни від Iris & Ink

Під час візиту до Ланкаширу в лікарню Clitheroe у січні 2022 року Кейт Міддлтон мала дуже ефектний вигляд у коричневому ансамблі, що складався зі светра з високим коміром і такого самого кольору спідниці Ernestine середньої довжини, пов'язаної в рубчик, від Iris & Ink.

Меланжева трикотажна спідниця-сліп середньої щільності виготовлена з м'якої вовни мериноса з відтінком еластану. До речі, і светр, і спідницю було розпродано після того, як Кейт їх одягла.

Кейт Міддлтон в ансамблі від Iris & Ink Фото: Getty

Бордова спідниця міді від Edeline Lee

9 лютого 2023 року принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули в Корнуолл з їхнім першим офіційним спільним візитом до графства з моменту отримання титулів "герцог і герцогиня" минулої осені після смерті королеви Єлизавети і вступу на престол короля Чарльза.

Кетрін одягла довге коричневе пальто від Hobbs London Celeste каштанового кольору, в якому вона вперше з'явилася на публіці 2012 року і відтоді одягала не менше шести разів. Під пальто у неї була бордова спідниця з глибокою складкою спереду на талії, що перетікає в кльош. Вона виготовлена в Англії з гладкої тканини Georgette Champion, витканої в Італії.

Під цю спідницю дружина принца Вільяма вже традиційно одягла светр у тон з високим коміром і темно-коричневі чоботи.

Спідниця максі від Zara

Наприкінці лютого 2023 року Кейт і принц Вільям відвідали Південний Уельс напередодні Дня Святого Давида — національного дня Уельсу, який відзначають щорічно 1 березня.

Для візиту в Південний Уельс принцеса одягла довге кремове пальто поверх чорно-білої спідниці Zara в ламану клітинку, кремовий светр з високим коміром і чорні аксесуари. Образ завершували чорні замшеві чоботи.

Спідниця, у якій Кетрін з'явилася на публіці, фігурувала в статті Who What Wear 2019 року під назвою "Всі товари вартістю менше ніж 100 доларів у моєму кошику просто зараз". Її вартість не перевищувала 70 доларів.

Кейт часто носить Zara, причому вже багато років. Іспанський ритейлер одягу — один з найбільших мережевих магазинів модного одягу у світі, що має точки більш ніж у 90 країнах.

Спідниця міді від Sézane

Під час відвідин Університету Ноттінгем Трент принцеса Уельська в жовтні 2023 року мала свіжий та елегантний вигляд у монохромному осінньому ансамблі та розкішних аксесуарах, які гармоніювали. Денний образ складався з кремового светра в рубчик з коричневими ґудзиками на рукавах від Sézane і відповідної спідниці міді в рубчик, що струменіла під час ходьби. Кейт доповнила комплект бежевими речами, включно зі своїми улюбленими замшевими туфлями і невеликою шкіряною сумочкою із золотою фурнітурою. Вона також додала блиску парою скульптурних золотих сережок з перлиною-краплею і обручкою з діамантами і сапфіром від принца Вільяма.

Така спідниця стане родзинкою зимового гардероба, і в наших широтах вона матиме ідеальний вигляд з обтислими чобітьми на підборах.

Раніше Фокус писав, які пальта любить носити Кейт Міддлтон.