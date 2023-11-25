Деніел Крейг в новому образі викликав бурхливу реакцію у шанувальників

Новий образ Деніела Крейга викликав веселу реакцію в соціальних мережах

55-річний англійський актор Деніел Крейг, більш відомий як Джеймс Бонд (агент 007) здивував шанувальника кардинально іншим образом. Актор з’явився у відео для Esquire, де обговорив годинник Seamaster від Omega, пише видання HELLO!

На відео видно, що Деніел одягнув темно-синій костюм із круглими окулярами в золотій оправі та заклав своє довше світле волосся на проділ.

Його поява в новому образі викликала кумедну реакцію людей. Багато хто ледве впізнали голлівудську зірку. "Мені він не схожий на Деніела Крейга".

"Чим більше я дивлюся на це фото, тим більше переконуюсь, що це Деніел Крейг — просто прем’єр-міністр якоїсь маленької європейської країни, яку ніхто не може знайти на карті". "Деніел Крейг привабливий, але цей схожий на дідуся".

"Деніел Крейг, схоже, збирається сказати вашій неньці, що її кераміка нічого не варта на Antiques Roadshow".

"Деніел Крейг, схоже я розчарований".

Вперше Деніел дебютував зі своєю новою зачіскою у вересні, відвідуючи Albie Awards, організовану Фондом Клуні за справедливість, у Нью-Йорку разом зі своєю дружиною Рейчел Вайс.

Новий образ Деніела Крейга викликав веселу реакцію в соціальних мережах Фото: www.hellomagazine.com

Тоді британський актор уклав свої відрощені прядки волосся та заправив їх за вуха і одягнув інший темно-синій костюм, що складається з піджака в поєднанні з брюками в тон і білою сорочкою.

Дружина Бонда Рейчел також виглядала гламурно. Вона була одягнена в чорну сукню зі сріблястим візерунком, що розповсюджувалася до підлоги, з глибоким V-подібним декольте.

Відомо, що пара одружена з 2011 року, але рідко публічно афішує своє сімейне життя. Їх весілля було тихим та стриманим і пройшло у Нью-Йорку лише перед чотирма людьми, двоє з яких були їхніми дітьми, Еллою та Генрі.

31-річній Еллі на той момент було 18 років. Вона є першою дитиною Деніела від його шлюбу з Фіоною Лаудон. А Генрі, якому в 2011 році було чотири роки, є сином Рейчел від її стосунків з колишнім нареченим Дарреном Аронофскі. Пара також є батьками спільної п'ятирічної доньки Грейс.

Нагадаємо, Деніел Крейг, який зіграв Джеймса Бонда, розповів, чому вважає за краще ходити в гей-бари.