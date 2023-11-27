27 листопада 2023 року: святого Романа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також ходити на полювання.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Романа. Він був благочестивою людиною, роздав майже все своє майно, півжиття прожив у сирійській пустелі, де харчувався водою і хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.
Що не можна робити 27 листопада:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- ходити на полювання;
- пускати в дім незнайомців.
Народні повір'я та прикмети:
- голосно цвірінькають горобці — до потепління;
- шумить ліс — до відлиги;
- червона зоря — буде вітряна погода.
День ангела святкують:
Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.
Народилися в цей день:
1863 рік — Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини;
1918 рік — Борис Патон, радянський і український учений-металург, академік, президент АН України, перший Герой України;
1940 рік — Брюс Лі, гонконгський і американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, майстер східних єдиноборств.
А також у цей день:
1620 рік — Пілігрими висаджуються в Америці;
1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно надходить до фонду Нобелівської премії;
1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;
1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;
2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.