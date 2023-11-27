Дружина Кріса Еванса вперше показала свою обручку з діамантом

Альба Баптиста і Кріс Еванс таємно одружилися два місяці тому.

Дружина Кріса Еванса, зірки фільму "Капітан Америка" і "Ножі наголо", вперше показала свою обручку з діамантом. Пара таємно одружилася два місяці тому і фото з цієї події поки що немає. Про це пише Daily Mail.

Альба опублікувала фото в Instagram, щоб розповісти про захід GQ Portugal "Людина року", який відбувся в Лісабоні минулої суботи.

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Альба Баптиста

Це сталося через два місяці після того, як 42-річний актор, який щойно закінчив свою шестимісячну перерву в соціальних мережах, і 26-річна португальська актриса таємно одружилися.

Баптиста мала приголомшливий вигляд у чорній міні-сукні Miu Miu з високим коміром і прозорих чорних колготках.

Зірка доповнила свій гламурний ансамбль гладкими лакованими туфлями, сережками з білого золота з діамантами і відповідним годинником від Cartier.

Привабливі прикраси доповнювали дві її обручки і особливо каблучка для заручин з великим діамантом.

Альба Баптиста та її обручки Фото: Instagram alba.baptista

Кріс Еванс і Альба Баптиста тримали в секреті подробиці своїх двох весільних церемоній і не ділилися публічно новинами про свої заручини.

На початку вересня Еванс і Баптиста одружилися під час інтимного весілля в Кейп-Коді, на якому були присутні його колеги-супергерої з Marvel.

Молодята були пов'язані з 2021 року, але про їхні стосунки стало відомо тільки в січні цього року.

Послідовники соціальних мереж дізналися про їхній роман, коли Еванс опублікував відео, на якому він і Альба дуріють у їхньому будинку.

Кріс Еванс і Альба Баптиста Фото: Скриншот

Кілька тижнів потому джерело, близьке до пари, повідомило Us Weekly, що вони виводять стосунки на новий рівень.

"У Кріса й Альби все серйозно. Вони проводять більшу частину часу в нього вдома в Массачусетсі й насолоджуються спокійним життям там, далеко від зайвої уваги", — зазначив інсайдер.

За його словами, Кріс не хотів поспішати, але хотів стати розсудливим, одружитися і створити сім'ю.

"Я дуже хочу дітей. Я хочу одружитися. Я хочу вирізати гарбузи, прикрашати різдвяні ялинки тощо", — говорив актор.

Нагадаємо, раніше брат актора сказав, що Еванс вважає за краще не поширюватися про стосунки, тому що журналісти можуть все зіпсувати нав'язливими публікаціями.