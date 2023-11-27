Девід Бекхем опублікував спільне фото з донькою та показав, що готує їй на сніданок

Молодша донька футболіста дуже схожа на зіркового татуся

Зірковий англійський футболіст Девід Бекхем поділився з підписниками новими фотографіями з 12-річною донькою Харпер Севен. Спільні знімки зірковий татусь опублікував в своєму інстаграмі.

На фото бекхем сидить поряд з донькою одягнутий в футболку темно-синього кольору, в цей час обіймаючи доньку за плечі, яка одягнена, схоже на все в шкільну форму, і тримає в руках освіжаючий напій.

Як з’ясувалося напій у руках 12-річної Севен готував зірковий татусь, адже він також опублікував відео на якому нарізає огірок у вигляді сердечок. На спільному фото видно, що дівчинка тримає напій в руках в якому ті ж самі огірки з сердечками.

"Завжди батькова дівчинка і такий гарний тато. Девід рубає доньці Харпер огірок у форми серця", — підписав фото футболіст.

Звісно зіркового татуся не залишили без уваги його шанувальники.

"Ти наймиліший. Яка щаслива дівчина".

"Чарівно. Чудовий хід, DB. Спосіб змусити її почуватися особливою завдяки дрібницям — це так багато значить".

"Такий милий і вдумливий, який чудовий тато".

"Як прекрасно бачити цю любов і турботу про свою донечку".

Відзначимо, що Девід Бекхем має спільно зі своєю дружиною, колишньою учасницею гурту "Spice Girl" Вікторією чотирьох дітей- 24-річну Бруклін, 20-річного Ромео, 18-річну Круз та 12-річну Харпер.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала, що ховає у своїй сумочці. І хоч більшість предметів там абсолютно звичайні, є там і сентиментальний подарунок від чоловіка.