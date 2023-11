Сестра Брітні Спірс розповіла про сварки зі співачкою

Джеймі Лінн зізналася, що між ними було багато непорозумінь, проте вона завжди "просто хотіла бути сестрою" артистки.

32-річна американська співачка та акторка Джеймі Лінн Спірс розповіла про складні стосунки зі своєю старшою сестрою Брітні Спірс, 41. Про це пише Daily Mail.

Під час останнього епізоду "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here" Джеймі розповіла, що її старша сестра була стурбована її рішенням брати участь у реаліті-шоу про виживання в джунглях.

"Я можу уявити, що вона хвилюється за мене тут. Мені здається, вона, ймовірно, сильно стежить за мною", — сказала Джеймі Лінн.

Далі співачка назвала Брітні "хорошою старшою сестрою", розмірковуючи про складний характер їхніх стосунків.

Брітні Спірс із сестрою Фото: Getty Images

"Я люблю її", — сказала Джеймі, додавши, що вони справді сваряться, як і більшість близьких людей.

Зокрема, менша сестра поп-зірки зізналася, що вони мали зовсім різне виховання.

"У нас були дуже складні обставини, і нам обом доводилося справлятися з ними по-різному. Іноді ми зривалися одна на одну, коли, можливо, нам не варто було… Я була єдиною людиною в її житті, яка завжди казала: "Я просто хочу бути твоєю сестрою"", — пригадує Джеймі Лінн Спірс.

Брітні Спірс із сестрою Фото: Getty Images

Брітні раніше говорила, що їй було важко зрозуміти близькі стосунки Джеймі Лінн з їхнім батьком протягом усього періоду її опікунства.

"Я відчувала, що вона повинна була прийняти мій бік", — писала в мемуарах співачка.

Попри складну історію взаємостосунків із сестрою, Брітні дійшла висновку, що все ще бажає "найкращого" для Джеймі Лінн та її родини.

У сестер також є старший брат Браян, 46.

