Пустотливі та милі: топ цікавих фактів про рудих котів

Є кілька кумедних фактів, які роблять цих кішок по-справжньому особливими.

Кішка з хутром будь-якого відтінку колірного спектра: від блідо-жовтого до помаранчевого і насичено-рудого вважається рудою. У котів такої масті немає сумнівної репутації чорних кішок, і історично вважається, що вони приносять своїм господарям багатство й удачу. Також вони славляться своїм пустотливим грайливим характером. Про це пише Hindustan Times.

Якщо у вас вже є руда кішка або ви плануєте її завести, ось кілька цікавих кумедних фактів про кішок цієї масті, які допоможуть вам зробити усвідомлений вибір.

Свій день

У рудих котів є свій день. Національний день вдячності рудим кішкам відзначається щороку 1 вересня. Розробник програмного забезпечення на ім'я Кріс Рой встановив цей день на згадку про свого кота Дуберта.

Рудий — це не порода

Багато домашніх порід, зокрема мейн-кун, перська, американська короткошерста, абіссинська, бенгальська, єгипетська мау і багато інших, можуть мати руде забарвлення.

Рудий кіт Фото: Getty Images

Це суперечить поширеній хибній думці, що існує порода кішок, яка називається рудою. Руда шерсть спостерігається як у чистокровних, так і у кішок змішаних порід через спадкове переважання гена рудої шерсті.

Руді кішки, як правило, самці

Ген, який надає рудим кішкам характерного кольору шерсті, знаходиться в Х-хромосомі. Імовірність того, що будь-який рудий кіт, якого ви побачите, — саме саме самець, становить 8 із 10.

У рудих котів можуть з'явитися веснянки

Руді коти частіше, ніж інші кішки, мають ластовиння, які можна побачити на їхніх маленьких рожевих носах, очах, язиках і губах, як і в їхніх людських побратимів. Лентіго, або крихітні чорні веснянки, можуть потемніти протягом життя вашої кішки, але, мабуть, вони не пов'язані з перебуванням на сонці.

Руді коти більші за звичайних кішок

Руді коти-самці більші за інших кішок-самців, що може дати їм перевагу в розмноженні та сприяти їхньому самовпевненому характеру.

Рудий кіт Фото: Getty Images

Однак вважається, що порівняно з кішками з іншим кольором шерсті руді кішечки мініатюрніші.

Руді коти чудові мисливці

Дослідження, проведене в 2016 році з метою з'ясувати, чи пов'язані певні фізичні особливості чистокровних кішок з певною поведінкою, дало деякі інтригуючі результати. Незважаючи на те, що вони виявили, що більшість моделей поведінки, мабуть, відповідають стандартам породи, а не типам шерсті, вони також з'ясували, що руді коти більше цікавляться полюванням.

Рудий кіт Фото: Instagram cats_of_instagram

А це означає, що вони частіше влаштовуватимуть засідки, гратимуть і вимагатимуть вашої уваги.

Руді кішки люблять поговорити

Коти і кішки рудої масті дуже балакучі. У той час як інші види кішок часто видають звуки тільки тоді, коли вони голодні або хочуть вийти на вулицю, руді, схоже, використовують свої голоси для розваги як себе, так і своїх господарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про манулів, цих диких котів, які погано ладнають з людьми і заслужили репутацію похмурих інтровертів.