Повний місяць у Близнюках 27 листопада 2023 року: що сьогодні не можна робити

Повний місяць у Близнюках відбувся сьогодні, 27 листопада 2023 року, але його вплив ми можемо відчувати ще три дні.

Повний місяць у Близнюках може стати періодом для ясного вираження думок, спілкування з оточенням та обміну ідеями. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 27 листопада, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам повний місяць у Близнюках?

Повний місяць у Близнюках може нести за собою надлишок емоцій, але він також може стимулювати активність у сфері спілкування та обміну інформацією. Також можуть налагодитися стосунки з тими, з ким ви були давно в сварці. Ще повний місяць у цьому знаку може підтримувати процеси адаптації та допомагати людям краще справлятися зі змінами у своєму житті. Може виникнути інтерес до нових знань, саморозвитку та навчання.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити в повний місяць:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

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