Принцеса Євгенія розповіла, як порушила суворе правило покійної королеви Єлизавети

Бабуся принцеси Євгенії забороняла подібні речі на палацовій кухні.

Цього тижня принцеса Євгенія з'явилася в подкасті Table Manners разом із Джессі та Ленні Вер. І розповіла, яке суворе правило своєї покійної бабусі, королеви Єлизавети, порушила у своїй сім'ї, і продовжує порушувати. Про це пише Hello Magazine.

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33-річна принцеса у відвертій бесіді зробила кілька дивовижних одкровень про королівське життя, зокрема про те, як вона замовляла доставку їжі в Кенсингтонський палац, і яке суворе правило, що стосується їжі, порушила.

У якийсь момент мати двох дітей підтвердила доволі своєрідне королівське правило їжі — королівській родині заборонено їсти певні види продуктів.

"Ми робимо одне замовлення щотижня, і кожен накопичує все, що може, у неділю ввечері, а замовлення приходить у понеділок вранці. По неділях досить сумно дивитися на мій холодильник", — зізналася Євгенія.

Коли її запитали, що було в її замовленні з магазину, вона відповіла: "Насправді нічого цікавого. Курка, сосиски, це є завжди. Картопля, цибуля, часник".

Потім Євгенія розповіла, що їй "не дозволено" їсти цибулю і часник у будинку її батьків Сари Фергюсон і принца Ендрю, підтвердивши, що вони бояться поганого подиху, і, як і багато членів королівської сім'ї, уникають гострої їжі.

Королева Камілла одного разу розповіла на австралійському шоу MasterChef, що на офіційних заходах ніколи не подають нічого, що містить забагато часнику: "Часник не можна... Часник завжди потрібно відмовлятися від нього".

Принцеса зізналася, що закривала очі на ці правила, встановлені королевою Єлизаветою.

Принцеса Євгенія зі старшим сином Фото: Instagram/Princess Eugenie

Це правило підтвердив колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який повідомив, що Її покійна Величність Королева заборонила палацовим кухарям подавати страви, які містять забагато цибулі або часнику.

Незважаючи на те, що принцеса Євгенія є членом королівської сім'ї, вона не є працюючою членкинею "Фірми", тому її пристрасть до цибулі та часнику не впливає на неї так сильно, як на старших членів сім'ї, яким доводиться брати участь у кількох публічних заходах протягом року.

Раніше принцеса Євгенія вчилася готувати в Кулінарній школі Лейтс, заснованій зіркою британської випічки Прю Лейт.

"Я пройшла кулінарні курси в Лейтсі. Навчилася різати все соломкою, готувати буквально все і тушкувати цибулю", — сказала Євгенія в подкасті.

Вона підтвердила, що, незважаючи на свою кулінарну освіту, вона любить прості рецепти і готує все в одній каструлі.

Принцеса Євгенія розповіла, що її син Август любить залишатися поруч із нею, поки вона на кухні

Кулінарна школа Лейтс, де навчалася принцеса, розташована в Західному Лондоні, і на своєму веб-сайті стверджує, що "це місце, де професіонали, домашні кухарі та молоді люди розкривають свій кулінарний потенціал". Двотижневий курс "Вступ до професійної кулінарії" коштує близько 1900 фунтів стерлінгів.

Принцеса Євгенія раніше з гумором розповіла про найдивніші компліменти, які їй доводилося отримувати.