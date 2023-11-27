Брат принцеси Діани розповів нові подробиці про маєток, у якому минуло її дитинство

Чарльз Спенсер показав нові фото маєтку Олторп, де живе зі своєю дружиною і донькою.

Чарльз Спенсер, брат принцеси Діани, показав нові фото родового маєтку Олторп-Гаус, де минуло її дитинство. І розповів, що оновив у будинку, де зараз мешкає він, його дружина та їхня донька Шарлотта Діана, названа на честь його сестри. Раніше Чарльз показував храм, споруджений його пращуром, але який перетворився на місце, де фанати залишають квіти і записки в пам'ять про Діану. Про це пише Hello Magazine.

У своєму акаунті в Твіттері 59-річний Чарльз, 9-й граф Спенсер, поділився фотографією нового родинного прапора, що майорить на даху головної будівлі розкішного маєтку.

Новий прапор на даху Олторп-Гаус

"Новий прапор Спенсера майорить над @AlthorpHouse. Старий уже трохи потріпався", — написав автор.

У невеликому відеокліпі прапор тріпоче на осінньому вітрі на тлі ідеального блакитного неба. Шанувальники королівської сім'ї похвалили оновлення в коментарях.

"Я пам'ятаю, як їхав в автобусі, і гід сказав, що прапор означатиме, що ви вдома. І того дня ви були вдома, але, можливо, ви завжди там під час сезону відвідувань. Я досі часто думаю про свій візит і принцесу Діану", — написав один із фанатів.

Повідомлення з'явилося всього через кілька годин після того, як Чарльз поділився спеціальним посланням принцу Гаррі та Меган Маркл у День Подяки.

"З Днем Подяки всім американцям — від Мангеттена до Малібу (обидва міста я відвідав за останні кілька тижнів)", — водночас граф не підтвердив, чи зустрічався він зі своїми племінником і невісткою, але в них завжди були близькі стосунки.

Чарльз Спенсер встиг побувати в США

Олторп-Гаус зазнав великих змін завдяки третій дружині Чарльза леді Карен Спенсер. У неділю вона розповіла про казкове перетворення, якого зазнали великі сади поруч із головним будинком.

Графиня підписала знімок: "Ух ти, засихаючий сад розчищено!". Простір був обгороджений стіною і виглядав чистим і готовим до нового сезону.

У садах маєтку також знаходиться місце останнього притулку принцеси Діани, яке Чарльз назвав "оазисом спокою". Цей район доступний тільки на човні і закритий для публіки.

Принцеса Діана похована на острові посеред Овального озера і фанатам туди ходу немає.

Храм на березі Овального озера

У 1998 році брат Діани, як повідомляється, сказав, що озеро "слугуватиме буфером проти втручання безумців і мерзенних людей".

Вона також сказала, що всі погодилися з тим, що це красиве і спокійне місце підходить для спочинку його сестри, яка всі останні роки страждала від зайвої уваги.

Нагадаємо, раніше граф Спенсер постив фото острова. На знімку в тумані можна розгледіти білий надгробок.