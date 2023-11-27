Олі Поляковій стало погано на відпочинку зі старшою донькою в Занзібарі

Полякова зізналася, що довелося скористатися аптечкою, яку вона прихопила з собою з України

44-річна українська співачка Оля Полякова розповіла про погіршення самопочуття на відпочинку на острові Занзібар (Танзанія). Подробиці Оля Полякова розповіла в Stories інстаграму.

Відомо, що днями вона полетіла на відпочинок зі своєю старшою донькою Марією.

Співачка зізналася, що відпочинок був не запланованим. Вона була на виступі в Хмельницькому, як вирішила їхати до Кишеніва. Звідти літаком вони і дібралися з донькою на острів.

Зірка зізналася, що її ніхто не попередив, що зараз на острові сезон дощів. Однак якби і сказали, вона б все одно прилетіла б.

Полякова розповіла шанувальникам, що там, де вони живуть з донькою дуже хороша кухня. Годують крабами та лобстерами.

Оля Полякова поскаржилась на погане самопочуття на відпочинку Фото: Інстаграм polyakovamusic

Співачка також порівняла Занзібар та Мальдіви, зізналася, що океан повністю схожий, але немає приватності.

Полякова також уточнила, що відпочинок з донькою триватиме шість днів.

"Сподіваюся, мій відпочинок вам не поперек горла", — пожартувала співачка.

Вже наступного дня Полякова розповіла, що планують з донькою сходити на масаж, на плавання та поїхати до черепах. Однак вже згодом зірка розповіла шанувальникам, що у неї різко почала боліти голова, так сильно, що вона навіть не могла відкрити очі.

Співачці стало дуже погано, через, що вона була змушена колоти ліки. Через декілька годин їй стало краще.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.