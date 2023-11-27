Міс Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова розповіла, що поза камерами сказала їй російська конкурсантка

Українська учасниця зізналася, що дівчина сама підішла до неї

26-річна представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова розповіла про розмову з російською конкурсанткою, яка відбулася поза камерами. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Аліни Шаманської.

Вона зізналася, що ніяких конфліктних ситуацій у них не виникало в межах конкурса, однак одна розмова все ж таки відбулася.

Російська учасниця конкурсу сама підійшла до Усанової і сказала: "Я тут з миром". Тому ніяких провокацій, суперечок чи конфліктів між ними не було.

Інших діалогів дівчата не вели. Але Ангеліна зізналася, що дала зрозуміти їй що вдячна за ці слова, але спілкуванн між ними буде зайвим.

Загалом Ангеліна відзначила, що поведінка російської конкурсантки була нормально, вона спілкувалася з іншими дівчатами і навіть дарувала їм подарунки.

Щодо теми війни Усанова розповіла, що на конкурсі не змогла підняти цю тему, адже побачила, що організатори не зацікавлені в цьому.

Дівчина розповіла, що цього року конкурс був зацікавлений у фінансуванні та грошах, адже, як зʼясувалося, компанія, конкурс повні банкрути. Тому основна мета була привернути компанію інвесторів та спонсорів.

Українська учасниця зізналася, що відчула ігнор в свій бік, адже навіть в інтервʼю для конкурсу не були жодних питань про війну в країні. Вона припустила, що самі організатори не були готові транслювати події, які відбуваються в Україні на весь світ через призму свого шоу.

Раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила самогубство.