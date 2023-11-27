Слава Дьомін "передбачив" долю Потапа

Репутація Потапа нині в критичній зоні

Відомий радіоведучий України Слава Дьомін зробив два припущення, що відбувається з відомим репером Потапом і навіщував йому майбутнє. Свою думку Дьомін висловив в програмі Неймовірна правда про зірок.

Відомо, що вже тривалий час Потапа хейтять в мережі не тільки шанувальники, а й його зіркові колеги. Репер впевнено тримається і ніяк не реагує на закиди в його бік.

Персона Потапа зараз на слуху як через його творчість, чутки про розлучення з його дружиною, співачкою Настьою Каменських, так ще й плюс до всього репер часто виїжджає за кордон під прикриттям допомоги.

Саме тому журналістка програми Неймовірна правда про зірок вирішила поцікавитися думкою Слави Дьоміна, який часто спілкується з зірками шоу бізнесу, чи є у Потапа шанс на реабілітацію.

На що Дьомін відповів, що давно кликав репера до себе на інтерв’ю, однак поки ці пропозиції не закінчилися успіхом. Репер начебто і дає згоду, але по факту самого інтервʼю і зустрічі поки не відбулося.

Дьомін припустив, що рано чи пізно Потап таки дасть інтервʼю, однак, хто це буде, не відомо.

Слава Дьомін також відзначив, що неодноразово обговорював особистість репера з маркетологами і продюсерами українського шоубізнесу. Всі вони як один говорять, що Потап не дурачок, тому все, що зараз відбувається, точно матиме якийсь результат.

Радіоведучий також припустив, що або ж Потап поки не зрозумів, що шоу-бізнес трішки змінився і все працює по іншому, або як варіант репер готує підґрунтя до чогось масштабного та взривного.

Нагадаємо, з'явилася інформація, що Потап і Настя Каменських розлучилися.