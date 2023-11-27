Наомі Кемпбелл вийшла заміж

Звісно шанувальники Наомі припускають, що зірка обкладинок готується до весілля

Всесвітньо відома 57-річна британська модель Наомі Кемпбелл засвітила обручку на безіменному пальці та спровокували чутки про свої заручини. Про це пише видання Hello!

Розкішну діамантову обручку на безіменному пальці моделі помітили на Гран-прі "Формули-1", яка відбулася на автодромі Яс Марина в Арабських Еміратах (Абу-Дабі).

Оскільки супермодель тривалий час тримає в секреті своє особисте життя, закордонні ЗМІ губляться в здогадках, хто міг стати її обранцем.

На подію супермодель одягнула привабливу елегантну чорно-білу сукню з абстрактним принтом, комірцем і масивним поясом. Доповнила образ Наомі білими кросівками та великими круглими сонцезахисними окулярами.

Звісно ця поява моделі на публіці викликала обговорення не скільки щодо її зовнішнього вигляду, скільки те, яких великих розмірів каблучка на її пальці та те, хто ж міг їй подарувати таку дорогоцінну прикрасу.

Варто відзначити, що пʼять місяців тому модель оголосила, що у неї народилася друга дитина.

Наомі Кемпбелл в Абу-Дабі на трасі Яс-Маріна Фото: www.hellomagazine.com

Зрозуміло, що супермодель ніколи не страждала дефіцитом уваги від чоловіків. Модель мала стосунки з 54-річним шотландським актором, відомим по фільму "300 спартанців" Джерардом Батлером, 54-річним актором і співаком Терренсом Говардом та іншими.

Двічі супермодель була заручена. Її обранцями були Адам Клейтон та Флавіо Бріаторе.

Також було відомо про роман моделі з російським мільярдером Владиславом Дороніним. Стосунки тривали 5 років, потім скінчилися скандалом.

Крім цього, є великий список зіркових чоловіків з якими моделі приписували романи. Серед них Роберто Де Ніро, Майко Тайсон та інші.

Попри те, що в минулому особисте життя моделі було доволі насиченим останні роки вона не афішує свої стосунки.

Модель вміло тримає в таємниці імʼя свого обранця, а також приховує все, що повʼязано з її дітьми. Відомо лише, що Наомі має доньку, яка народилася в травні 2021 року та хлопчика, який зʼявився на світ у червні 2023 року.

Ймовірніше всього, дітей народила сурогатна матір.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл оголилася для кампейну Alexander Wang.