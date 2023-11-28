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Принц Вільям не має наміру бачити принца Гаррі, — експерт

Вікторія Ситняк
Фото: Getty Images | Принц Вільям та принц Гаррі

За словами фахівців, сини принцеси Діани ще тривалий час не зможуть знайти спільну мову.

Королівська експертка Сара Гʼюсон заявила, що принц Вільям "не планує" бачити молодшого брата принца Гаррі — за винятком випадків, коли вони обоє відвідають наступні сімейні похорони. Про це пише The Sun.

"Ми бачили Гаррі лише на великих сімейних заходах — він приїхав з Меган на святкування платинового ювілею, він повернувся на похорон принца Філіпа, а потім на похорон своєї бабусі. І, звичайно, на коронацію його батька, яка, хоча і була дуже швидкоплинним візитом", — розповідає експертка.

Втім, найближчим часом не планується жодної події, на яку, за словами Гʼюсон, могли б запросити герцога Сассекського.

Принц Вільям та принц Гаррі
Фото: Getty Images

За інформацією королівської експертки, на Різдво принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми точно не приїдуть до Сандрінгему.

"Дуже важко побачити будь-яку іншу подію, окрім, можливо, сімейних похоронів, де брати були б разом", — вважає Гʼюсон.

Інший експерт Омід Скобі каже, що принц Вільям "надавав перевагу своїй лояльності до монархії" і злив у пресу неправдиві історії про свого меншого брата та його кохану.

Принц Вільям та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Протистояння між синами британського короля почалися ще до переїзду меншого до США. У біографічній книжці "Запасний" принц Гаррі розповідав про бійку з Вільямом, а також непорозуміння між їхніми дружинами перед весіллям Сасекських у 2018 році.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ залишився засмученим після розмови з принцом Гаррі на свій ювілей.

Також Фокус писав про ставлення принца Гаррі до останнього роману його покійної матері.