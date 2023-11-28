Старшу доньку Олі Полякової госпіталізували в лікарню на відпочинку в Занзібарі

Відпочинок співачки не задався з перших днів

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам, що її старшій доньці Марії стало погано, через, що її госпіталізували в лікарню. Подробиці Оля Полякова розповіла в Stories інстаграму.

Відомо, що днями Полякова незаплановано відправилась на відпочинок до Індійського океану. Разом з донькою Марією прямим літаком з Варшави вони полетіли в Танзанію на остров Занзібар. Співачка розповіла, що запланували вони там побути шість днів. Однак вже наступного дня Полякова розповіла, що в неї значно погіршилося самопочуття. В співачки дуже почала боліти голова, через що вона була змушена колоти собі ліки.

Вже сьогодні з самого ранку Полякова опублікувала відео на якому показала, що зле стало їй доньці. Марія наскільки погано себе почувала, що її довелося госпіталізувати в лікарню.На відео видно, як дівчину оглядає лікар та щупає їй живіт.

"У нас знову пригоди. Боже, ну можна спокійно відпочити! Побажайте Марусі здоров’я", — написала Полякова.

Згодом співачка показала лікаря і розповіла, що він навчався в Україні в місті Суми. Видно, що він добре знає російську мову, тому вільно спілкується зі співачкою та її донькою.

"Я так хотіла відпочити, але ж як завжди, хочеш насмішити Бога розкажи йому про свої плани", — опублікувала відео Полякова.

Вже згодом Полякова написала, що триматиме шанувальників в курсі. Нині Полякова здонькою знаходяться в госпіталі.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.