Магія, диво і Різдво: як Білий дім у Вашингтоні прикрасили до свят

Традиційно, Білий дім, як резиденцію президента США, прикрашає перша леді.

Джилл Байден, перша леді США, показала, як цього року Білий дім у Вашингтоні прикрасили до Різдва. Джилл у понеділок представила святкові прикраси Білого дому, присвячені ідеї дитячого дива, що включають близько 14 975 футів стрічок, понад 350 свічок і понад 33 892 прикраси. Декоруванням резиденції президента США традиційно займається його дружина, перша леді. Про це пише PEOPLE.

"Тема свята Білого дому 2023 року натхненна тим, як діти переживають цей святковий сезон: вони повністю занурені в красу і щедрість навколо них, їхні почуття палають, а серця відкриті для чаклунства, чудес і радості свят", — написали президент Джо Байден та перша леді у вітальному листі, що увійшов до пам'ятного путівника Білого дому зі свят 2023 року.

Різдво в Білому домі

Джилл Байден подякувала понад 300 волонтерам, які допомогли прикрасити Білий дім до сезону. Вона також запросила родини Національної гвардії стати першими представниками громадськості, які побачать цей декор наживо.

Джилл Байден показала, як прикрасила Білий дім до Різдва Фото: Getty Images

На фото видно, що "цукеркові" прикраси звисають зі стелі коридору між Східним крилом і резиденцією, а вестибюль прикрашають сани Санта Клауса з оленями.

Різдво в Білому домі Фото: Flotus

Після святкового послання Джилл Байден запросила дітей із родин Національної гвардії на спеціальний виступ акторів північноамериканського туру діснеївського мюзиклу "Холодне серце".

Гості, які відвідують Білий дім під час святкового сезону, увійдуть до східного крила під "святковими гілками чарівної та чарівної різдвяної ялинки", ідеться в заяві Білого дому, додавши, що відвідувачі відчують себе дітьми, які лежать під різдвяною ялинкою.

Різдво в Білому домі

У декорі цього року також представлена ялинка із золотою зіркою, прикрашена прикрасами з вигравіруваними іменами загиблих військовослужбовців. А в Китайському залі можна побачити кондитерські прикраси, які нагадують про "знайомі рецепти, які з року в рік об'єднують покоління сімей під час свят".

Тим часом у Червоній кімнаті буде продемонстровано ініціативу першої леді "Об'єднання сил" щодо підтримки родин військових і ветеранів, а також буде представлено прикраси, створені з відбитків долонь, і намальовані сімейні портрети дітей, пов'язаних із військовими.

Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus

Як завжди, одним із яскравих моментів декору є Блакитна кімната, де виставлена офіційна різдвяна ялинка Білого дому. Цього року деревом є ялиця Фрейзера заввишки 18,5 футів, через яку довелося зняти люстру, щоб ялинка помістилася.

У декорі цього року також присутні кілька відсилань до вірша і книги 1823 року "Це була ніч перед Різдвом", якій виповнюється 200 років. Крім старовинних видань, виставлених у коридорі першого поверху, книжку буде представлено у формі цукрового печива поруч із традиційними пряниками Білого дому.

Нагадаємо, коли президентом США був Дональд Трамп, Білий дім прикрашала його дружина, Меланія Трамп. Але тоді її фантазію не оцінили. І декор Білого дому називали "червоним комуністичним Різдвом".