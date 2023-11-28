Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом та сином відвідала кінофестиваль в Індії (фото)

Зіркова родина прибула на закриття культурної події в індійському штаті Гоа.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс у компанії чоловіка Майкла Дугласа, 79, та їхнього 23-річного сина Ділана відвідала кінофестиваль в Індії. Про це зірка фільму "Маска Зорро" розповіла у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

"На шляху до червоної доріжки! Міжнародний фестиваль індійського кіно! Гоа, Індія", — написала британська знаменитість, опублікувавши коротке відео з авто, у якому вони з родиною прямували на публічний захід.

Кетрін Зета-Джонс

Спочатку мама двох дітей позувала в темній сукні, проте на червоній доріжці кінофестивалю зʼявилася у волошковому вбранні. Сукня дружини Майкла Дугласа оголювала одне її плече та підкреслювала фігуру. Чорне волосся Кетрін Зети-Джонс було розпущене, вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Тим часом Майкл Дуглас вийшов на публіку в яскравому піджаку та темних штанах. Первісток зіркового подружжя, якому у серпні 2023 виповнилося 23 роки, обрав діловий ансамбль у світлих тонах. Доньки пари, 20-річної Керіс, з ними в цей день не було.

Кетрін Зета-Джонс з чоловіком та сином

Зазначимо, що кінофестиваль в Індії тривав з 20 по 28 листопада 2023, тому британські гості потрапили на захід під час його закриття.

"Пропагуємо толерантність, діалог та мир через кіно!" — зазначали організатори події.

Кінофестиваль в Індії

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала, як проводить з Майклом Дугласом вихідні.

Також Фокус писав про геловінські образи Кетрін Зети-Джонс та її чоловіка.