63-річна Тільда Свінтон з"явилася на червоній доріжці в громадному трендовому пальто

Акторка обрала сміливий образ

63-річна британська кіноактриса Тільда Свінтон, володарка "Оскара", яка відома ролями в серіалі "Хроніки Нарнії" здивувала своїм образом на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші 2023 року.Фото акторки опублікував в своєму інстаграмі французький дизайнер Гайдер Акерманн, який і створив її образ.

Зірка кіно замість того, щоб одягнути сукню, чи інший трендовий одяг обрала громадне оверсайз-пальто.

Відомо, що для свого образу вона обрала гігантське пальто з опущеними плечима від Jean Paul Gaultier пошите французьким дизайнером Гайдером Акерманном.

Пальто пошите повністю з білої тканини, має виразний атласний комірець, широкі рукава, дві кишені на бедрах та акцентними білі ґудзики.

Свінтон вирішила, що пальто XL досить сміливе саме по собі, і надала перевагу мінімалістичному стилю.

На фото можна побачити, що під пальто акторка все ж таки одягнула чи то білий гольф, чи сукню в тон пальто, адже ноги зірки були оголені.

Доповнила образ акторка рожево-чорними босоніжками від бренду Ackermann. З прикрас зірка одягнула лише масивний перстень на безіменний палець.

Звісно Аккерманн оцінив образ Свінтон і назвав його "pour Nos Bras Ouverts", що в перекладі з французької означає "для наших розкритих обіймів".

Нагадаємо, Тільда Свінтон вразила оригінальним образом на червоній доріжці.