Скільки часу дитина може проводити перед екраном гаджетів, — дослідження

Сучасні діти проводять перед екранами різноманітних ґаджетів надто багато часу, що, звичайно ж, турбує батьків.

Поява різних гаджетів, таких, як планшети, телефони та смарт-годинники, а також використання моніторів у школах зробили час, проведений перед екраном, звичним для дітей. Дані також показують, що під час пандемії час, проведений перед екраном, різко зріс, оскільки батькам було складно поєднувати роботу з вихованням дітей, перебуваючи вдома. Про це пише Yahoo.

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Американська академія педіатрії (AAP) раніше рекомендувала не використовувати гаджети для дітей до 18-24 місяців, а дітям у віці від 2 до 5 років обмежувати час, проведений перед екраном, годиною або навіть менше на день.

Тепер AAP більше не дає рекомендованого обмеження на екранний час. "Недостатньо доказів, що демонструють користь конкретних рекомендацій щодо обмеження часу перед екраном", — каже AAP. "Оскільки діти та підлітки можуть мати багато різних видів взаємодії з технологіями, замість того, щоб встановлювати конкретні часові обмеження на використання цифрових медіа, ми рекомендуємо враховувати якість взаємодії з цифровими медіа, а не тільки кількість часу".

Проте лікарі кажуть, що сидіти цілий день перед екранами не дуже добре для дітей.

Що говорять дослідження?

Фото: freepik

У вересні було опубліковано результати Японського дослідження довкілля і дітей, під час якого було проаналізовано дані 57 980 дітей. Дослідники дійшли висновку, що збільшення часу, проведеного перед екраном (особливо телевізора або DVD) з 1 року, "негативно впливає на подальший розвиток".

Дослідження 7097 дітей, опубліковане в серпні в журналі JAMA Pediatrics, показало, що діти, які у віці 1 року проводили перед екраном від однієї до чотирьох годин на день, мали вищий ризик затримок у розвитку мовлення, дрібної моторики та соціальних навичок до 2 років. "Ці результати показують, що області затримки розвитку слід розглядати окремо в майбутніх дискусіях про кількість часу перед екраном і розвиток дитини", — підсумували дослідники.

Метааналіз 45 досліджень, опублікований у журналі "Здоров'я, народонаселення та харчування" в січні, показав, що діти, в яких кількість щоденного часу, проведеного перед екраном, перевищує чотири години, з більшою ймовірністю матимуть надлишкову вагу або ожиріння, порівнюючи з тими, хто менше "залипав" в екран телефона або планшета.

Дослідження 2 441 матері та дитини, проведене 2019 року, показало, що вищий рівень екранного часу в дітей віком від 24 до 36 місяців пов'язаний із поганими показниками скринінгового тесту основних етапів розвитку дітей віком від 36 до 60 місяців. "Надмірний час, проведений перед екраном, може вплинути на здатність дітей оптимально розвиватися", — дійшли висновку дослідники. "Рекомендується, щоб педіатри та лікарі-практиканти консультували батьків щодо необхідної кількості впливу екрану та обговорювали потенційні наслідки його надмірного використання".

За даними Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США, занадто великий час перед екраном у дітей дошкільного віку пов'язаний із вищим індексом маси тіла, меншою кількістю сну і затримками в розвитку.

Скільки часу можна проводити перед екраном?

Фото: Freepik

Тут усе стає складнішим. "Ми постійно посилаємо дітям неоднозначні повідомлення про час, проведений перед екраном", — каже педіатр Налін Лай. "У наші дні більша частина нашого навчання проводиться на екрані".

Існують різні типи часу перед екраном, і батькам важливо це враховувати, каже педіатр Джина Познер. За її словами, є розвивальні та пізнавальні фільми, ігри, передачі, які можуть бути корисними для розвитку дитини, а є безглузді, що негативно впливають на психіку дітей.

Лай каже, що батьків має насторожити, коли діти емоційно прив'язуються до гаджета. "Коли ви говорите, що настав час відмовитися від екрана, і вони починають плакати або скиглити, значить, вам потрібно зробити перерву", — каже вона.

Правила та обмеження

Фото: Freepik

"Для дітей шкільного віку мають бути правила, що визначають, коли і де дитина може проводити час перед екраном", — каже педіатр Дженніфер Крос. "Очевидно, що багатьом дітям потрібен доступ до комп'ютера для навчання, тож правила, що стосуються часу, мають це враховувати".

Дитячий психолог Адель Кадьє вважає, що батькам важливо встановлювати свої власні домашні правила щодо часу перед екраном. "Батьки повинні визначити, скільки часу дітям дозволено проводити перед екраном, коли цей час можна використовувати і до якого контенту можна отримати доступ", — каже вона. "Батькам також необхідно враховувати, коли час, проведений перед екраном, має закінчитися, незалежно від того, чи використовувала їхня дитина відведений їм час. Це допоможе гарантувати, що час, проведений перед екраном, не вплине на графік сну".

Кадьє підкреслює, що "час перед екраном — це привілей", додаючи, що "батьки можуть використовувати час перед екраном, щоб підкріпити відповідну поведінку, але вони також можуть виключити час перед екраном через неналежну".

Познер рекомендує використовувати екранний час як нагороду. "Якщо ви будете читати стільки-то часу, то зможете подивитися додатковий мультфільм", — каже вона. Але вона також визнає, що може бути складно обмежити весь час перед екраном певною кількістю годин. "Екрани домінують у всьому", — каже вона. "Я не знаю, скільки дорослих обмежують себе двома годинами на день. Це важко".

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