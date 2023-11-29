Меланію Трамп розкритикували за порушення траурного дрес-коду на похоронах Розалін Картер

Прощання з колишньою першою леді, яка померла в 96 років, відбулося в Атланті.

В Атланті відбулося урочисте прощання з Розалін Картер, дружиною 39-го президента США Джиммі Картера (1977-1981). Традиційно, похорон колишньої першої леді відвідали п'ять живих перших леді: Джилл Байден, Меланія Трамп, Мішель Обама, Лора Буш і Гілларі Клінтон. І дружину 45-го президента вже розкритикували за невідповідне вбрання. Меланія вибрала сіре пальто, тоді як інші були в чорному, або в темно-синьому. Про це пише CNN.

Колишні президенти Джиммі Картер і Білл Клінтон, президент Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс і всі п'ять нинішніх і колишніх перших леді, які живуть, — Джилл Байден, Меланія Трамп, Мішель Обама, Лора Буш і Гілларі Клінтон — зібралися у вівторок, щоб попрощатися й віддати данину поваги колишній першій леді Розалін Картер в Атланті.

Перші леді на прощанні з Розалін Картер Фото: Getty Images

Розалін померла в 96 років 19 листопада.

Джиммі Картера привезли до церкви в інвалідному візку, обгорнувши ноги ковдрою і помістивши в першому ряду. 39-й президент США є найбільш довгоживучим президентом Сполучених Штатів. Йому виповнилося 99 років.

Прощання з Розалін Картер

Онук Картера одразу заявив, що він "добігає кінця свого життя" і фізично ослаблений, тож він не виступатиме з будь-якими промовами.

"Але ми всі знаємо, що він не пропустив би цю подію ні за що на світі", — додав Джейсон Картер.

Дочка колишнього президента Емі Лінн Картер тримала батька за руку.

Оскільки її батько не міг говорити під час служби, його дочка поділилася листом, який він написав Розалін Картер 75 років тому, під час служби на флоті. У ньому він сказав: "Моя люба, щоразу, коли я був далеко від тебе, я був у захваті, коли повертався і виявляв, наскільки ти прекрасна. Коли я бачу тебе, я закохуюся в тебе знову", — написав він. Картери були одружені понад 77 років.

Юні Джиммі та Розалін Картер

Їхні сини Джон Вільям "Джек" Картер і Доннел Джеффрі "Джефф" Картер також були присутні на службі, її відвідали 11 онуків пари.

Меланія Трамп була одягнена в сіре пальто від Dior, за що її вже розкритикували, вирішивши, що вона порушила траурний дрес-код. Решта перших леді — обрали темно-сині або чорні вбрання. Колишні президенти Дональд Трамп і Барак Обама не були присутні на заході, оголошеному "вшануванням пам'яті", який відбувся в Об'єднаній методистській церкві Меморіалу Гленна в кампусі Університету Еморі.

Меланія Трамп

Востаннє всі живі перші леді були присутні на заході разом 2018 року на похороні колишнього президента Джорджа Буша-старшого у Вашингтонському національному соборі. На службі були присутні всі нинішні й колишні президенти та перші леді, включно з Джиммі та Розалін Картер і Трампами.

До цього, 2007 року, всі нинішні й колишні президенти та перші леді того часу, включно з Джорджем Бушем-старшим, Барбарою Буш, Картерами та Ненсі Рейган, були присутні на похороні колишнього президента Джеральда Форда у Вашингтоні.

Розалін Картер померла минулого тижня у віці 96 років. Вона поступила в хоспіс на дому в Плейнсі, штат Джорджія, після того, як їй поставили діагноз деменція.

Джиммі Картеру, 39-му і найдовгоживучішому президенту в історії Америки, 1 жовтня виповнилося 99 років. У лютому він вирішив відмовитися від подальшого лікування через нерозкриту хворобу і звернувся в хоспіс у себе вдома.

Подружжя Картер із донькою Емі

Востаннє Картери з'являлися на публіці у вересні, коли вони відвідали фестиваль арахісу Plains за тиждень до 99-річчя Джиммі Картера. Пара помахала учасникам параду, сидячи на задньому сидінні позашляховика.

Після поминальної служби у вівторок в Атланті Розалін Картер відвезуть назад у Плейнс на приватний похорон у середу в баптистській церкві Маранафа, домашній церкві пари. Звідти труну перенесуть на катафалк і відправлять для приватного поховання в резиденцію сім'ї Картер. Джиммі Картер хоче бути похованим поруч із нею.

Нагадаємо, хоч у Джиммі Картера і був імідж позитивного і привітного президента. Його співробітники роки потому скаржилися на те, що він був грубий і поводився так, ніби їх не було поруч.