У гурті ТНМК народився перший онук

Зірковий дідусь вже показав перше селфі з онуком.

49-річний рок-музикант, гітарист українського легендарного хіп-хоп гурту Танок на майдані Конґо Ярослав Верьовкін перший зі складу гуту став дідусем. Про радісну звістку у колективі стало відомо з офіційної сторінки гурту в соціальних мережах.

Відомо, що у доньки гітариста Соні народився хлопчик. Судячи з усього малюк з’явився на світ сьогодні, 29 листопада.

Крім радісної новини гурт також анонсував появу доньки Верьовкіна в новій відеороботі, яку вже незабаром планує презентувати гурт.

Під дописом гурт опублікував щасливе фото родини Ярослава. На фото донька Софія лежить на лікарняному ліжку, поряд з нею стоїть ліжечко первістка, а на фоні них щасливі дідусь з бабусею.

Відзначимо, що Ярослав Верьовкін грає у складі гурту вже більше 20 років. Приєднався до ТНМК у 1992 році. Після початку повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем захщати Україну на фронті.

Звісно шанувальники приєдналися до привітання новоспеченого дідуся та його доньки.

"Вау! Вітаю-вітаю!!!! Хай росте на радість мамі і усім рідним!!! Дідусь Ярічок!"

"Вітаю і бажаю здоров'я дитині і матусі і всій родині благословення і захисту від Вищих сил".

"Міцного здоров'я всім членам родини, а мамі — швидкого відновлення! Смачного молочка лялі і спокійних ночей".

"Не вірю своїм очам!! Вітаю вас, дуже класна новина, нехай малятко росте здорове та щасливе!"

"Яка радість легкого відновлення Матусі малятку гарного адаптування ну а дідусю з бабусею щирих емоцій море радості усім багато любові і мирного неба над головою".

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька вперше заговорила про дітей та пояснила, чому досі не народила.