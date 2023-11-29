Культові лиходії: названо найненависніших персонажів серіалів (відео)

Глядачі назвали екранних персонажів, яких вони терпіти не можуть — і в топі опинилися найжахливіші телевізійні лиходії.

Ресурс Ranker опитав 30 000 телелюбителів про те, яких вигаданих персонажів вони ненавидять. У топі опинилися троє персонажів із "Гри престолів" і ще двоє з "Ходячих мерців". Про це пише Daily Mail.

Хоча любителі серіалів довели свою відданість улюбленим телешоу, це не означає, що в цих серіалах немає персонажів, яких вони ненавидять.

Незважаючи на те, що ці телевізійні персонажі є вигаданими, глядачі відчувають до них справжнісіньку відразу.

У прямому опитуванні Ranker узяли участь близько 30 000 телеглядачів, це топ найненависніших телеперсонажів усіх часів станом на 27 листопада.

Цього разу до списку увійшли три персонажі з "Гри престолів" і двоє з "Ходячих мерців".

Ед Пелетьє "Ходячі мерці"

Ед Пелетьє, якого зіграв Адам Мінаровіч, персонаж популярного серіалу AMC "Ходячі мерці" і він опинився на останньому місці в топі негідників.

Епізод із серіалу "Ходячі мерці"

Він був поганим чоловіком і батьком, який ображав свою дружину Керол і доньку Софію.

Особливо мерзенним епізодом глядачі обрали той, де він ударив свою дружину на очах у інших, хто вижив у зомбі-апокаліпсисі в таборі.

Ставши свідком цього, Шейн б'є його і погрожує вбити, якщо він вдарить її знову. Також у серіалі є натяки на те, що він домагався своєї дочки. У підсумку Еда зжерли зомбі ще в першому сезоні, але фанатам серіалу складно забути його огидну поведінку.

Серсея Ланністер "Гра престолів"

Серсея була королевою Семи Королівств у серіалі "Гра престолів" і правила залізною рукою. Її роль виконала Лена Хіді. Фанати телесаги описують Серсею, як нарцисичну і жорстоку.

Серсея Ланністер Фото: HBO

І у неї є вражаючий список злодіянь, що підтверджують ці твердження.

Одним з найжорстокіших вчинків Серсеї було те, що вона змусила матір дивитися, як її дочка вмирає від отрути, якою вона її отруїла. Також вона вбила позашлюбних дітей свого чоловіка-короля і підірвала септу, повну людей.

Лівія Сопрано "Клан Сопрано"

У серіалі "Клан Сопрано" повно холоднокровних убивць, але Лівія Сопрано, мабуть, одна з найбільш розважливих і маніпулятивних.

Епізод із серіалу "Клан Сопрано"

Мати Тоні Сопрано кілька разів погрожувала вбити його.

Коли чоловік Лівії Джонні Бой намагається піти з мафії та переїхати в Ріно, вона стверджує, що воліла б задушити власних дітей.

У міру того як Лівія, яку грає Ненсі Маршан, стає старшою, її схильність до насильства не слабшає, але її параноя посилюється.

Щойно Тоні подумує про те, щоб помістити її в будинок для літніх людей, вона впливає на свого зятя Джуніора, щоб той напав на її сина.

Тодд Алквіст "Пуститися берега"

Тодд Алквіст наркоділок, який виробляє метамфетамін, пов'язаний з бандою дядька Джека Велкера з серіалу "Пуститися берега". Багато глядачів вважають Тодда жорстоким соціопатом.

Епізоди з серіалу "Пуститися берега"

Роль Тоні виконав Джессі Племонс, який чудово впорався з роллю, створивши абсолютно огидного персонажа.

Протягом усього серіалу він убив незліченну кількість людей.

Під час пограбування він безжально застрелив підлітка, хоча той і не становив безпосередньої небезпеки.

Він також застрелив свою покоївку після того, як вона поставила запитання про гроші, які він сховав. Додатково до всього, він відвернувся від тих, з ким працював.

Губернатор "Ходячі мерці"

Шанувальники серіалу "Ходячі мерці" вважають, що Губернатор, також відомий як Філіп Блейк, — найбезжальніший лиходій телесаги.

Епізод із серіалу "Ходячі мерці"

Збочена натура Губернатора, якого грає Девід Морріссі, проявляється одразу ж, коли глядачі дізнаються, що він зберігає голови вбитих ходячих у комірчині.

У нього також є його дочка, яка стала зомбі, і яку він тримає на ланцюгу. Додатково до всього, у нього вражаюча кількість убивств — 69 осіб. Однак не кількість убивств, а те, як він їх здійснює, робить його настільки неприємним для фанатів.

Він також використовує тортури, зґвалтування і вбивства як методи збереження контролю.

Рейчел Беррі "Хор"

Рейчел Беррі, можливо, і не така безжальна вбивця, як інші негідники в топі, але глядачі її відверто не злюбили.

Епізоди з серіалу "Хор"

Роль Рейчел виконала Леа Мішель. І вона в серіалі була нещадна, домагаючись головних ролей.

Утім, деякі глядачі захоплюються її цілеспрямованістю і працьовитістю, хоч і визнають, що вона іноді поводилася огидно.

Рамсі Болтон "Гра престолів"

Усі персонажі "Гри престолів" зарекомендували себе як безжальні й доволі люті, але більшість фанатів вважають, що саме Рамсі Болтон — це зло в чистому вигляді.

Позашлюбний син Русе Болтона, якого грає Іван Реон, чесно зізнавався, що йому подобається катувати і вбивати людей заради власної розваги, навіть якщо вони не зробили нічого поганого.

Рамсі Болтон Фото: HBO

Він убивав чоловіків у своїй армії, здирав шкіру з жінок, з якими мав стосунки, і згодовував їх своїм гончакам.

Він також зрівняв Вінтерфелл із землею, вбиваючи невинних, незважаючи на те, що стверджував, що був тут, щоб врятувати його.

Рамсі був особливо жорстоким щодо Теона, якого він кастрував і катував, поки не зламав його волю.

Епізоди із серіалу "Гра престолів"

Сцена зґвалтування Санси після весілля також була названа глядачами, як одна з найжорстокіших у серіалі.

Іван Реон зізнався, що грати настільки жахливого персонажа було неймовірно важко. І сцена зґвалтування була травматичною для нього.

"Це було жахливо. Ніхто не хотів там перебувати. Ніхто не хоче цього робити, але якщо це розповідає історію, то потрібно розповідати її правдиво. Це був найгірший день у моїй кар'єрі", — зізнався актор.

Джоффрі Баратеон "Гра престолів"

Хоча фанати "Гри престолів" згодні з тим, що Рамсі був жорстоким, вони вважають, що Джоффрі Баратеон був більш злим, що принесло йому перше місце в цьому списку.

Можливо, це тому, що як король у нього було більше повноважень і ліцензії на вчинення немислимих злодіянь.

Епізоди із серіалу "Гра престолів" Фото: Скриншот

Джек Глісон, який грав Джоффрі, створив неймовірно огидного персонажа, який убив хлопчика-друга Ар'ї, змусив вбити лютововка Санси, обезголовив Неда Старка, бив Сансу, знущався над власним дядьком, який допоміг виграти йому битву, і це ще неповний список його мерзенних вчинків.

Епізод із серіалу "Гра престолів"

До слова, Джек Глісон прекрасно усвідомлював, якого неприємного персонажа йому довелося зіграти, тож він узяв перерву в акторській кар'єрі. Нещодавно актор приїжджав до Києва, куди привіз гуманітарну допомогу і підтримав ЗСУ.