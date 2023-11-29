Хто вона Маріанна Буданова? Все, що відомо про дружину начальника ГУР

Усе, що можна знайти про Мріанну Буданнову

37-річний начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов після початку повномасштабної війни став однією з важливих фігур в українському суспільстві. Українці пильно спостерігають за його діяльністю, однакбільше всього їх цікавить його особисте життя.

Ще більше уваги стало прикуто до персони його дружини Маріанни Буданової після того, як в мережі з’явилася інформація про її отруєння. За попередньою інформацією жінку начальника ГУР отруїли, нині вона перебуває в лікарні. Ймовірніше всього, отруєння відбулося через потрапляння в організм важких металів.

Отже, що відомо про Маріанну Буданову. Фокус зібрав всю можливу інформацію, яку можна знайти в мережі.

Відомо, що Маріанні Будановій 30 років. У них з чоловіком різниця у 7 років. Вона народилася на Київщині у селищі Ставище. За гороскопом вона Лев.

Здобула освіту психолога.

Познайомилася Маріанна зі своїм майбутнім чоловіком напередодні подій на Майдані у 2013 році. Вже незабаром пара одружилася. Відомо, що цьогоріч вони відзначали 10 років стосунків. Про наявність дітей у сім’ї нічого не відомо. За словами Маріанни Буданової, в одному з інтерв’ю вона розповіла, що про початок повномасштабної війни дізналася за день до цього. Додому приїхав чоловік і сказав, що почнеться вторгнення, вони зібрали речі і поїхали до нього на роботу.

Як згодом розповів Буданов в одному з інтерв’ю, Маріанна живе разом з ним в його кабінеті.

Щодо діяльності жінки начальника ГУР. За інформацією у відкритих джерелах з 2015 по 2017 рік вона активно займалася волонтерською діяльністю, допомагала у Головному військовому шпиталі Києва.

Вже на виборах 2020 року Маріанна висувала свою кандидатуру в депутати Київської міськради 9-го скликання. Йшла вона разом з політичною силою Віталія Кличка. Тоді вона не набрала необхідної кількості голосів.

Вже через деякий час Маріанна обійняла посаду радниці мера Києва з питань запобігання корупції. Нині ж, судячи з усього, Маріанна працює у тому ж відомстві, що і чоловік. Однак, яку саме посаду вона займає невідомо.

Нагадаємо, використали речовину без смаку і запаху: що відомо про отруєння дружини Буданова.