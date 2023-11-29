П'ять перших леді США прийшли на похорон Розалін Картер

Дружина 39-го президента США Джиммі Картера померла в 96 років.

П'ять перших леді США вшанували пам'ять Розалін Картер на службі, яка відбулася в Атланті. На церемонію прощання прийшли Джилл Байден, Меланія Трамп, Мішель Обама, Лора Буш і Гілларі Клінтон. Меланію вже розкритикували за її сіре пальто від Dior, яке порушило траурний дрес-код. Про це пише ВВС.

Розалін Картер, дружина 39-го президента США Джммі Картера, померла 19 листопада в 96 років. В останні роки вона страждала від деменції. Її чоловікові 1 жовтня виповнилося 99 років. У шлюбі вони прожили понад 77 років.

Кортеж доставив труну з тілом Розалін в Об'єднану методистську церкву Меморіалу Гленна в Університеті Еморі на пам'ятну службу.

Прощання з Розалін Картер

Панахиду відвідали деякі з найвпливовіших політиків США, зокрема колишній президент Білл Клінтон. Зібрання відобразило повагу, якою Розалін користувалася як з боку республіканців, так і з боку демократів.

Подружжя Байденів на прощанні з першою леді

Перша леді Джилл Байден і всі чотири нині живі попередниці — Меланія Трамп, Мішель Обама, Лора Буш і Гілларі Клінтон — були серед тих, хто був присутній на службі.

Перші леді на прощанні з Розалін Картер Фото: Getty Images

Уперше після похорону Джорджа Буша-старшого 2018 року всі живі перші леді зібралися в одному місці, а місіс Трамп і місіс Обама сиділи поруч одна з одною.

Колишні президенти Джордж Буш і Барак Обама були запрошені, але не приїхали.

Коли чоловік Розалін розпочав свою політичну кар'єру в 1960-х роках — спочатку як сенатор штату Джорджія, губернатор, а потім президент США — місіс Картер зосередила свої зусилля на зменшенні стигматизації людей із психічними захворюваннями.

Джиммі Картер із дружиною Фото: The White House

Як перша леді Джорджії вона була членкинею губернаторської комісії з поліпшення послуг для душевнохворих, а як перша леді США вона стала почесною головою президентської комісії з психічного здоров'я, що зіграло ключову роль в ухваленні закону 1980 року, який допоміг фінансувати місцеві центри психічного здоров'я.

Покинувши Вашингтон, вона та її чоловік заснували Центр Картера 1982 року, через який вона продовжила свою пропагандистську роботу в галузі психічного здоров'я, імунізації дітей раннього віку та інших гуманітарних цілей.

На церемонії прощання її дочка Емі зачитала рядки з листа, надісланого Джиммі його коханій ще до початку його політичної кар'єри. Також прозвучали улюблені уривки з Біблії Розалін і пісня Джона Леннона Imagine.

Розалін Картер буде похована в маєтку подружжя Картер. Коли настане час, її чоловік упокоїться поруч із нею. Перед прощанням його онук повідомив, що експрезидент "перебуває наприкінці свого шляху".