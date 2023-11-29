Королева Максима замилувала ніжним образом на виставці в Парижі

Образ Королеви Максим як завжди неперевершений

52-річна Королева Нідерландів Максима відвідала виставку в Парижі на яку одягнула елегантну бежеву сукню з прозорими вставками на декольте. Фото з виставки "Iris Van Herpen: скульптура почуттів" у Музеї декоративного мистецтва королева опублікувала на своїй офіційній сторінці в інстаграм.

Для події її величність обрала вечірню сукню Iris Van Herpen, яка була створена ще у 2021 році. Доповнила образ Королева Нідерландів сріблястими босоніжками від бренду AQUAZZURA та чорним клатчем Lady Dior Croisiere.

Щодо прикрас. Цього разу королева одягнула на себе дорогоцінні браслети, масивні сережки та каблучки. Всі прикраси були з камінцями діамантів.

Для вечора її величність підібрала волосся в гульку, нанесла вечірній макіяж з виразними очима та насиченим кольором помади.

"Суть творчості Ван Херпена, яка зосереджується на моді, сучасному мистецтві, дизайні та науці, об’єднується в експозиції. Студію дизайнера також було змодельовано, і відвідувачі можуть самі випробувати процес розробки нових виробів",- йдеться на сторінці королеви.

Після відкриття виставки королева Максима в присутності першої леді Франції Бріжит Макрон прогулялася по залу.

Виставку можна побачити в Парижі до 28 квітня 2024 року. Потім виставка поїде в Брісбен, Сінгапур і Роттердам.

Нагадаємо, королева Максима усиновила трьох їжаків та поселила їх у своєму саду.