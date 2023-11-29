Louis Vuitton створили сапоги з імітацією голих людських ніг за майже 2,5 тисячі доларів

Дизайнери створили два варіанти кольору шкіри

Французький бренд Louis Vuitton запустив у продаж колекцію осіннього взуття у вигляді людської ноги. Продаж чобітків двох моделей відкрили на офіційному сайті бренду.

Дизайнери зробили повну імітацію жіночих ніг в туфельках з носком вище кісточки. Модель сапонін зʼявилася у двох варіантах: один більш короткий висотою до щиколотки, інший — до коліна, для тих, хто любить, щоб було тепліше. Сапоги створили у двох відтінках шкіри — білому та більш шоколадному. Однак в обох варіаціях залишається незмінний чорний колір туфельок та білих носків.

Модель чобіт Illusion виконана в стилі сюрреалізму та може стати однією з найпопулярніших новинок сезону осінь-зима 2023-24 року.

Чобітки виготовлені з м'якої телячої шкіри та розписані вручну, мають вигравірувані ініціали LV.

Дана модель була представлена на загал ще в серпні цього року, однак у продаж надійшла тільки зараз. Вартість нового дизайнерського витвору становить 2470 доларів (орієнтовно понад 91 тисяча гривень).

Як виявилося, охочих придбати ексклюзивне та епатажне взуття виявилося чимало. Майже одразу після відкриття продажів в соціальних мережах почали публікувати відео з розпаковкою трендової моделі сапогів.

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