Тарологиня розсекретила, хто отруїв дружину Буданова

Людмила Хомутовська заявила, що дружині Володимира Зеленського та Валерія Залужного також загрожує небезпека

Екстрасенсиня й тарологиня Людмила Хомутовська дала відповідь, хто замахнувся на життя дружини очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну. Про те, що говорять карти, вона розповіла на ютуб-каналі "АстроЛюкс".

Тарологиня пояснила, що це було не попередження, а конкретний замах на життя. Зробила це жінка, яка давно в українській політиці, і її обличчя всім відоме.

"Хто це зробив? Я наскільки розумію, людина, яку підкупили, яка мала доступ саме до місця, де вони перебували, і це була жінка", — зазначила Хомутовська.

Також екстрасенс наголосила, що нині стан дружини Буданова не стабільний, однак кращий ніж був на початку.

"Вона не стабільна. Вона в середньої тяжкості стану, але вона в любому випадку краще ніж була до того як зайшла. Наскільки я розумію зараз дуже багато крапельниць, щоб вивести це все з організму. Але в принципі вона йде на лікування", — додала Хомутовська.

Також екстрасенс розповіла, чи показують карти небезпеку для дружин інших високопосадовців головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Президента України Володимира Зеленського.

Отруєння дружини Буданова показало, що російська розвідка проникла значно глибше до українських вершин. Зокрема, вона відзначила, що звісно ризик є для життя обох Олен, однак безпека Олени Зеленської все ж на кращому рівні. Щодо дружини Валерія Залужного, то її життя було в небезпеці. Та людина, яка здійснила замах на життя Маріанни Буданової була надто близько з Оленою Залужною.

"Чи загрожує щось Зеленській. Як я розумію пані Зеленській в меншій мірі, оскільки все відслідковують, вона під якимось захистом, так що до неї добратися дуже важко. А от до мадам Залужної, то там все набагато гірше. Зараз якось активізувалися і зараз також передивлятися усіх людей і якимось чином знизять ризик. Але дуже близько були люди, які загрожували мадам Залужній", — заявила таролог.

Таролог також наголосила, що нині в політичній верхівці дуже багато шпигунів, які працюють з росією дуже давно. Їх багато в різних сферах.

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