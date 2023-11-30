Спочатку принц Уельський сам попросив брата відвідати сеанс терапії, а згодом між братами виникла ще більша прірва.

Принц Вільям думає, що принцу Гаррі "промили" мізки. Про це пише New York Post.

Майбутній король Великобританії вважає, що на його меншого брата занадто сильно вплинула терапія. Нова книга Оміда Скобі "Endgame" розкриває, що принц Уельський переконаний, що герцогу Сассекському "промила мізки ціла армія терапевтів".

У січні 2023 принц Гаррі випустив свої мемуари "Запасний". У них герцог згадує, як одного разу Вільям попросив відвідати один із сеансів терапії, "тому що він підозрював, що мені "промивають мізки".

Король Великобританії Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty

При цьому чоловік Меган Маркл наголосив, що його брат сам навіть ніколи не ходив до терапевта.

У скандальних мемуарах принц Гаррі зазначає, що його "найгірший страх" збувся.

"Після місяців терапії, після наполегливої роботи, щоб стати більш свідомим, більш незалежним, я став чужим для свого старшого брата", — пише менший син монарха.

"[Вільям] більше не міг зі мною спілкуватися", — додає він.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Останні роки прірва між рідними братами стає все більшою. Спочатку Гаррі перебрався з родиною до США у 2020 році. Згодом вони дали з Меган Маркл інтервʼю, у якому звинуватили королівську родину в расизмі. Також пара випустила документальний серіал про свою історію на Netflix, а герцог Сассекський представив власні мемуари на 400 сторінок, у яких розкрив низку скандальних деталей життя в Букінгемському палаці. Зокрема, про те, що його готували запасним для принца Вільяма.

Нагадаємо, чию історію кохання нагадує союз принца Вільяма з Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про ставлення герцогів Сассекських до зростання популярності принца Вільяма та Кейт Міддлтон у США.