Королівське кохання: чию історію нагадує шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Принц і принцеса Уельські відсвяткували 12-ту річницю одруження навесні 2023, а напередодні виповнилося 11 років з моменту оголошення світові про їхні заручини.

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Королівська експертка розповіла, на історію якої пари схоже кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Про це пише Hello Magazine.

Син британського короля та майбутній монарх зробив пропозицію коханій у Кенії обручкою своєї покійної матері принцеси Діани із сапфіром і діамантом. У квітні 2011 року королівська пара одружилася на казковому весіллі у Вестмінстерському абатстві, за яким спостерігали мільйони людей у всьому світі.

Напередодні журналістка Кейт Менсі зазначила, що не варто порівнювати історію принца Вільяма з особистим життям його батька.

"Є природна тенденція порівнювати стосунки [Чарльза] з [покійною] принцесою Уельською зі стосунками його сина [Вільяма] з майбутньою принцесою Уельською. Але насправді, якщо ви подивитесь на принца Філіпа та покійну королеву, це набагато краще порівняння, тому що вони мали таємні заручини протягом тривалого часу", — розповідає експертка.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп Фото: Getty Images

Вона додає: "Коли вони одружилися, королева та Філіп поїхали жити на Мальту, і вони мали трохи часу подалі від камер, у них було це усамітнення. Їм це сподобалося, це було одне з тих місць, де королева почувалася як вдома, і вона могла бути дружиною морського офіцера".

Журналістка порівняла цю історію з перебуванням Кейт Міддлтон та принца Вільяма на острові Англсі, де вони також усамітнювалися та проводили разом час.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Покійна королева Єлизавета ІІ і принц Філіп одружилися у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року.

Королівська наречена у віці 21 року була в шовковій вишитій сукні А-силуету, розробленій Норманом Гартнеллом. Вона містила довгий шлейф, а також облягаючий ліф і спідницю в підлогу. Сукню прикрасили кристалами та 10 000 перлин, усі імпортовані зі Сполучених Штатів Америки.

На бабусі принца Вільяма була тіара королеви Марії з діамантовою бахромою, яка зламалася і її довелося швидко відремонтувати вранці королівського весілля.

Королева Єлизавета ІІ в день свого весілля Фото: Getty Images

Принц Філіп помер у віці 99 років у Віндзорському замку 9 квітня 2021 року. Він усе життя біля королеви залишався принцом, не бажаючи брати вищий титул. Їхній шлюб тривав 73 роки.

Королева Єлизавета II пішла із життя у віці 96 років у замку Балморал 8 вересня 2022 року. Вона похована поруч зі своїм чоловіком у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

Нагадаємо, у які суми оцінюються статки принца та принцеси Уельських.

Також Фокус писав про тіару Кейт Міддлтон, яка зʼявилася на публіці вперше за сто років.