Величезне багатство королівських спадкоємців: які активи принца та принцеси Уельських

Згідно зі щорічними публічними звітами, статки принца Вільяма та Кейт Міддлтон істотно зросли після смерті Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.

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Принц і принцеса Уельські є одними з найпопулярніших членів королівської сім'ї у Великій Британії. Виявилося, що вони — надзвичайно багата сімейна пара. Про це пише Mirror.

Як повідомляє видання, завдяки щорічним публічним звітам виявилися розкритими приголомшливі статки принца Вільяма, який після смерті бабусі Єлизавети ІІ разом із дружиною Кейт не тільки отримали безліч разючих нових титулів, а й успадкували велику імперію герцогства Корнуолл, ставши мільярдерами. Як стало відомо, активи молодого королівського подружжя становлять 1 мільярд фунтів стерлінгів і величезний річний дохід.

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Раніше 2023 року з'ясувалося, що майбутній британський король отримав приватний дохід від герцогства Корнуолл у розмірі майже 6 мільйонів фунтів стерлінгів минулого фінансового року.

"Зазвичай Вільям мав би право на 24 мільйони фунтів стерлінгів як особистий дохід, але його фінанси ускладнилися після того, як у середині фінансового року він став спадкоємцем престолу. Це сталося після того, як з'ясувалося, що герцогство отримало рекордний прибуток у розмірі 24,048 мільйона фунтів стерлінгів у 2022 – 2023 роках — на 1,02 мільйона фунтів стерлінгів більше, ніж роком раніше", — уточнює Mirror, покликаючись на Кенсингтонський палац.

Зокрема, палац повідомив, що нині чинний король Чарльз III як колишній принц Уельський до свого вступу на престол мав право на 11,275 мільйона фунтів стерлінгів надлишку, а принц Вільям, який провів близько шести місяців останнього фінансового року як герцог Корнуолла та принц Уельський, — на 12,773 мільйона фунтів стерлінгів.

"Водночас палац заявив, що як "разовий захід, пов'язаний зі зміною герцогів Корнуоллських" команда герцогства попросила зберегти частину надлишку для "цілей обігового капіталу" — повсякденного управління маєтком", — розповідає видання.

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Герцогство зберегло 6,873 мільйона фунтів стерлінгів, унаслідок чого дохід Вільяма становив 5,9 мільйона фунтів стерлінгів. Однак навіть до того, як успадкувати герцогство Корнуолл, Вільям усе ще мав мільйони в банку завдяки кільком виплатам у спадок. За даними The Times, принц успадкував 10 мільйонів фунтів стерлінгів після трагічної смерті своєї матері, принцеси Діани.

"Ще одну виплату принц отримав після смерті королеви-матері. Вважається, що Вільям отримав мільйони після того, як у березні 2002 року померла його покійна прабабуся. Особисті статки Кетрін Міддлтон оцінюють приблизно в 10 мільйонів фунтів стерлінгів", — зауважує Mirror.

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Нагадаємо, Фокус писав, що принц Вільям стане актуальним і радикальним монархом, коли змінить на британському престолі свого батька короля Чарльза III.

Раніше Фокус повідомляв, хто був названий найстильнішою зірковою парою у 2023 році. Нею стали спадкоємець британського престолу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.