Стало відомо, чим можуть зайнятися Кейт Міддлтон та принц Вільям на Геловін-2023

Майбутній король Великобританії та його дружина виховують трьох спільних спадкоємців — принцесу Шарлотту, принца Джорджа та принца Луї.

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Стало відомо, які плани можуть мати принц Вільям та Кейт Міддлтон на Геловін-2023. Про це пише Hello Magazine.

Хоча Уельські зазвичай не відзначають цю подію публічно, пара подбала про те, щоб залучити до урочистостей принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї в останні роки.

Раніше Джей Ратленд, чоловік британської моделі Тамари Еклстоун, розповів, що Кейт Міддлтон поїхала зі своїми спадкоємцями у Кенсінгтон у жовтні 2022 року.

А будинок Джея і Тамари вартістю 70 мільйонів фунтів стерлінгів розташований неподалік від офіційної лондонської резиденції Вільяма і Кейт, квартири 1А в Кенсінгтонському палаці.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон розповіли про улюблені емодзі

"Кейт постукала до нас у двері в Лондоні з їхніми дітьми на Геловін. "Цукерки або життя". Дуже доброзичлива та приземлена", — розповів Джей.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

А ще у 2019 році багатодітну маму помітили, коли вона обирала костюми на Геловін разом з Джорджем і Шарлоттою.

Одна з покупців розповіла: "Вона була з Шарлоттою та Джорджем, дивлячись наряди на Геловін, але її охоронець начебто спостерігав за людьми з телефоном і казав не фотографувати".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

"Я не бачила, що вона насправді купила. Жінка, яка сказала мені, що була там, мала дітей, і вона сказала, що Кейт запитувала своїх дітей, що вони збираються приготувати на Геловін", — додає вона.

Діти принца та принцеси Уельських наразі насолоджуються жовтневими півсеместровими канікулами, і якщо Вільям і Кейт переїхали в Анмер-Голл на канікули, дітям буде доволі цікаво перебувати біля сусіднього маєтку Сандрінгем, який належить королю Чарльзу ІІІ.

Нагадаємо, якої навички навчає Кейт Міддлтон свою дочку.

Також Фокус писав про плани на сімейні канікули Уельських з дітьми.