Стало известно, чем могут заняться Кейт Миддлтон и принц Уильям на Хэллоуин-2023

Будущий король Великобритании и его жена воспитывают трех общих наследников — принцессу Шарлотту, принца Джорджа и принца Луи.

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Стало известно, какие планы могут иметь принц Уильям и Кейт Миддлтон на Хэллоуин-2023. Об этом пишет Hello Magazine.

Хотя Уэльские обычно не отмечают это событие публично, пара позаботилась о том, чтобы привлечь к торжеству принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи в последние годы.

Ранее Джей Ратленд, муж британской модели Тамары Эклстоун, рассказал, что Кейт Миддлтон уехала со своими наследниками в Кенсингтон в октябре 2022 года.

А дом Джея и Тамары стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов расположен неподалеку от официальной лондонской резиденции Уильяма и Кейт, квартиры 1А в Кенсингтонском дворце.

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"Кейт постучала к нам в дверь в Лондоне с их детьми на Хэллоуин. "Конфеты или жизнь". Очень дружелюбная и приземленная", — рассказал Джей.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

А еще в 2019 году многодетную маму заметили, когда она выбирала костюмы на Хэллоуин вместе с Джорджем и Шарлоттой.

Одна из покупательниц рассказала: "Она была с Шарлоттой и Джорджем, смотря наряды на Хэллоуин, но ее охранник вроде бы наблюдал за людьми с телефоном и говорил не фотографировать".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

"Я не видела, что она на самом деле купила. Женщина, которая сказала мне, что была там, и она сказала, что Кейт спрашивала своих детей, что они собираются приготовить на Хэллоуин", — добавляет она.

Дети принца и принцессы Уэльских сейчас наслаждаются октябрьскими полусеместровыми каникулами, и если Уильям и Кейт переехали в Анмер-Холл на каникулы, детям будет довольно интересно находиться возле соседнего поместья Сандрингем, которое принадлежит королю Чарльзу III.

Напомним, какому навыку обучает Кейт Миддлтон свою дочь.

Также Фокус писал о планах на семейные каникулы Уэльских с детьми.