Королевская любовь: чью историю напоминает брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц и принцесса Уэльские отпраздновали 12-ю годовщину бракосочетания весной 2023 года, а накануне исполнилось 11 лет с момента объявления миру об их помолвке.

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Королевский эксперт рассказала, на историю какой пары похожа любовь Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Hello Magazine.

Сын британского короля и будущий монарх сделал предложение возлюбленной в Кении обручальным кольцом своей покойной матери принцессы Дианы с сапфиром и бриллиантом. В апреле 2011 года королевская пара поженилась на сказочной свадьбе в Вестминстерском аббатстве, за которой наблюдали миллионы людей во всем мире.

Накануне журналистка Кейт Мэнси отметила, что не стоит сравнивать историю принца Уильяма с личной жизнью его отца.

"Есть естественная тенденция сравнивать отношения [Чарльза] с [покойной] принцессой Уэльской с отношениями его сына [Уильяма] с будущей принцессой Уэльской. Но на самом деле, если вы посмотрите на принца Филиппа и покойную королеву, это гораздо лучшее сравнение, потому что они имели тайную помолвку в течение длительного времени", — рассказывает эксперт.

Королева Елизавета II и принц Филипп Фото: Getty Images

Она добавляет: "Когда они поженились, королева и Филипп поехали жить на Мальту, и у них было немного времени подальше от камер, у них было это уединение. Им это понравилось, это было одно из тех мест, где королева чувствовала себя как дома, и она могла быть женой морского офицера".

Журналистка сравнила эту историю с пребыванием Кейт Миддлтон и принца Уильяма на острове Англси, где они также уединялись и проводили вместе время.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Покойная королева Елизавета II и принц Филипп поженились в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

Королевская невеста в возрасте 21 года была в шелковом вышитом платье А-силуэта, разработанном Норманом Гартнеллом. Оно включало длинный шлейф, а также облегающий лиф и юбку в пол. Платье украсили кристаллами и 10 000 жемчужин, все импортированные из Соединенных Штатов Америки.

На бабушке принца Уильяма была тиара королевы Марии с бриллиантовой бахромой, которая сломалась и ее пришлось быстро отремонтировать утром в день королевской свадьбы.

Королева Елизавета II в день своей свадьбы Фото: Getty Images

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года. Он всю жизнь при королеве оставался принцем, не желая брать высший титул. Их брак продлился 73 года.

Королева Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в замке Балморал 8 сентября 2022 года. Она похоронена рядом со своим мужем в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Напомним, в какие суммы оценивается состояние принца и принцессы Уэльских.

Также Фокус писал о тиаре Кейт Миддлтон, которая появилась на публике впервые за сто лет.