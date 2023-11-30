Тарологиня назвала справжню причину розлучення Миколи Тищенка

Парочка поки ніяк не коментує чутки про розлучення.

Тарологиня й екстрасенс Людмила Хомутовська назвала можливу причину розлучення 51-річного скандального нардепа Миколи Тищенка з його дружиною Аллою Барановською. Про це вона розповіла на ютуб-каналі "АстроЛюкс".

Відомо, що пара пробула в шлюбі 7 років. Однак днями з'явилася інформація на офіційному сайті Оболонського райсуду про розлучення подружжя.

Людмила Хомутовська відзначає, що ця інформація відповідає дійсності.

"Усе-таки, думаю, вони розлучаються. Це якась угода. Вони про це говорили. Воно почало вступати в дію. Єдине, що завтра вони точно не розлучаться, тому що це буде все-таки затягнутий процес", — відзначила Хомутовська.

У мережі шириться інформація, що Барановська й Тищенко хочуть провести фіктивне розлучення, аби переписати майно Миколи на Аллу.

Тарологиня також відповіла, що як показують карти, розлучення реальне, і розподіл майна орієнтуватимуть більше на дитину.

"Я тут не підтримую цю ідею, нам говорять, перш за все, про розділ майна й інше, що все-таки майно відходитиме більше дитині. Тема дитини", — додала тарологиня.

Людмила Хомутовська також назвала ймовірну причину розставання пари після 7 років шлюбу.

"А яка може бути істина причина, до речі, я теж дивилася й бачу. Мені здається, що в Тищенка з’явилась ще одна жінка, і саме це є головною причиною. Тому що уходок наш Миколка", — додала екстрасенс.

Зазначимо, що в Алли та Миколи в шлюбі народився спільний син. Нині ні Микола, ні Алла не прокоментували чутки про їхнє розлучення.

Нагадаємо, Микола Тищенко розлучається.