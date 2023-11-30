Фронтмен гурту "СКАЙ" вперше прокоментував розлучення

Пара розлучилася майже пів року тому

43-річний країнський рок-музикант, засновник та фронтмен рок-гурту СКАЙ Олег Собчук вперше прокоментував чутки про розлучення зі своєю дружиною Марією. Пост-коментар він оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук.

Музикант відзначив, що не прихильник публічних з’ясувань стосунків, однак йому довелося опублікувати це повідомлення.

Він підтвердив, що дійсно вже розлучився зі своєю колишньою дружиною після 20-років шлюбу.

Олег Собчук відзначив, що розійшлась пара ще до початку війни, тобто ще у 2022 році. Однак офіційно розірвати стосунки пара вирішила у травні 2023 року.

Музикант наголосив, що вдаватися в подробиці не хоче і не буде. У нього все добре.

Також фронтмен рок-гурту СКАЙ наголосив, що з його дітьми — 20-річною Тетяною та 14-річним Арсеном також все добре.

"Надто в подробиці вдаватись не буду і якщо чесно не хочу(сподіваюсь ви розумієте).Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується. Дякую за увагу!" — резюмував співак.

Натомість дружина соліста гурту СКАЙ вирішила вивести колишнього чоловіка "на чисту воду" вона оприлюднила у себе в інстаграмі особисті переписки з чоловіком, де нібито він принижує її та давить на неї.