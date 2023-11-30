Олег Винник опублікував перше фото за довгий час

Співак давно не виходить на зв'язок до своїх прихильниць

Уперше за довгий час на зв'язок вийшов 50-річний співак та ідеал "молодих вовчиць" Олег Винник. Фото співака з Німеччини опублікувала у своєму інстаграмі офіційна представниця Валерія Барон.

Вона зазначила, що до нього в гості завітали волонтери з Благодійного Фонду "Буцькі Янголи", яким співак допомагав знайти автівки для українських захисників, які відправляють на передову.

Також Валерія Барон зазначила, що Олег Винник передав й іншу допомогу — ліжка, матраци, одяг і взуття, які зібрали в Німеччині разом з Anja Rätzke і Thomas Uhlig.

Тим часом на офіційній сторінці благодійної організації вже з'явився звіт отриманої допомоги.

"Авто для Воїна. І так: ми разом з вами ті хто донатив на цю справу, БО МБФ "Буцькі Янголи", Олег Винник (і не тільки), Максим Якусевич (і не тільки) та Андрій Дубровський, Лука Павлюк — допомогли нашому земляку Коля Швед, який боронить нашу державу, стати мобільним", — ідеться в повідомленні.

У громадській організації також зазначили, що вони звернулися по допомогу в пошуку та придбанні машини до свого земляка Олега Винника.

"Машину було знайдено в Німеччині, (за 50 км. від м. Штутгарт) заброньовано і підготовлено до далекої дороги. Олег домовився також про заміну гальмівних колодок на новенькі. Також Олег запропонував забрати допомогу, яку надали його шанувальники в Німеччині — Anja Rätzke та Thomas Uhlig (це магазин "Matratzen Concord" у Ludwigsburg) — СПАСИБІ ВАМ (!!!), а це ліжка та матраци, одяг, взуття, та багато всього. Частина ліжок і матраци вже потрапили до військового госпіталю, де облаштовується приміщення для розміщення родин, які відвідують поранених Воїнів. Машина була пригнана, поставлена на тимчасовий облік (на державні номери) — це за правильною схемою. Не на іноземних бляхах, а все як вимагає закон України)!!! Успішно, актово, передана Воїну!!!" — йдеться у повідомленні.

На фото Олег Винник одягнений у синю куртку, сіру водолазку, козирок. Також він одягнув окуляри. На обличчі співака також є недоглянута борода. Зачіска у співака не змінна — ззаду видніється його хвостик.

Нагадаємо, стало відомо, коли Олег Винник повернеться в Україну.