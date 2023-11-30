Меган Маркл та принц Гаррі планують продати особняк у Монтесіто (фото)

Королівське подружжя хоче жити ближче до Голлівуду та своїх зіркових друзів.

Принц Гаррі та Меган Маркл планують продати свій розкішний особняк у Монтесіто та переїхати до Лос-Анджелеса. Про це пише TMZ.

Герцог і герцогиня Сассекські планують перебратися ближче до Голлівуду, де проживають усі їхні зіркові друзі.

Попри те, що пара ще не відвідувала будь-які об’єкти в Лос-Анджелесі, джерела повідомили виданню, що члени королівської родини цікавляться певними районами, оскільки тривають пошуки нової резиденції в Тінселтауні.

Менший син короля Великобританії Чарльза ІІІ та його дружина живуть у своєму особняку з дев’ятьма спальнями вартістю 14,65 млн доларів у Монтесіто з 2020 року після того, як покинули королівське життя.

Особняк Сассекських

Розкішний маєток може похвалитися садами троянд, тенісним кортом, гостьовим будинком із двома спальнями, ліфтом, більярдною з баром, винним льохом. Повідомляється, що це перший будинок, яким вони коли-небудь володіли.

На території також є басейн і будиночок біля нього.

За чутками, рішення пари спровоковане тим, що Маркл думала про повернення в Голлівуд в останні місяці. Дружина принца Гаррі також підписала контракт з новим агентством талантів "William Morris Endeavour" у квітні 2023.

Особняк Сассекських у Монтесіто Особняк Сассекських у Монтесіто

Нагадаємо, принц Вільям думає, що його меншому брату "промили" мізки.

Також Фокус писав про виселення Сассекських з Фрогмор-котеджу у Великобританії.