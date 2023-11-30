Зла свекруха Шарлотти: зірка серіалу "Секс і місто" померла в 93 роки

Френсіс Стернхаген була володаркою двох премій "Тоні", але глядачам запам'яталася в ролі Банні, свекрухи Шарлотти з популярного серіалу.

Френсіс Стернхаген, зірка серіалу "Секс і місто", померла в 93 роки. У популярному шоу НВО вона зіграла Банні МакДугал, свекруху Шарлотти, яка мучила її під час шлюбу тієї з її сином, роль якого виконав Кайл Маклахлен. Два роки тому помер ще один актор з цього популярного серіалу. Віллі Гарсон виконав у шоу роль Стенфорда Блетча. Про це пише Daily Mail.

Ветеран сцени, як повідомляється, мирно померла природною смертю в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк.

У середу її близькі опублікували заяву, в якій йшлося: "Ми, як і раніше, надихаємося її любов'ю і життям".

Стернхаген прославилася роллю нестерпної тещі Шарлотти Йорк Банні МакДугал у серіалі НВО "Секс і місто".

Френсіс Стернхаген у ролі Банні Фото: HBO

Але у неї в скарбничці дві премії "Тоні" і вона часто виходила на бродвейську сцену.

Стернхаген раніше говорила в інтерв'ю Los Angeles Times 2002 року: "Я повинна сказати, що грати цих снобістських літніх дам весело. Бути противним завжди веселіше. Я знаю багато таких жінок і, напевно, можу їх наслідувати".

Епізод із серіалу "Секс у великому місті"

Її кар'єра тривала 63 роки з 1951 по 2014 рік, коли вона вперше почала виступати на сцені на Східному узбережжі.

Вона також з'являлася у фільмах "Мізері" (1990), "Туман" (2007), "Джулі і Джулія" (2009) і багатьох інших.

Однією з останніх її робіт став серіал TNT "Ближче", який транслювався з 2005 по 2012 рік.

Також Френсіс грала в серіалі "Швидка допомога". У січні 2024 року їй мало виповнитися 94 роки.

Нагадаємо, днем раніше п'ять перших леді відвідали похорон Розалін Картер, дружини 39-го президента США Джиммі Картера. Самому Джиммі в жовтні виповнилося 99 років.