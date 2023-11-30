Мег Белламі відтворила в "Короні" момент знайомства Кейт Міддлтон і принца Вільяма

У серіалі покажуть той самий показ, коли Кейт з'явилася на подіумі в прозорій сукні і привернула увагу спадкоємця британського престолу.

Друга частина шостого фінального сезону серіалу "Корона" вийде після нового року. І там розкажуть про події, які відбулися після смерті принцеси Діани. І увагу буде приділено дорослішанню принца Вільяма, а також його знайомству з Кейт Міддлтон. Уже відомо, що буде показаний і той самий показ мод, на якому Кейт у прозорій сукні привернула увагу принца. А декорації та реквізит зі зйомок серіалу продадуть на аукціоні. Про це пише Daily Mail.

21-річна Мег Белламі, яка грає юну Кейт Міддлтон, як видно на опублікованих кадрах із серіалу, з'явиться в такій самій сукні, яка і була у Кейт.

Та сама сукня, що вразила принца Вільяма

Минуло понад два десятиліття відтоді, як Кейт Міддлтон вперше привернула увагу принца Вільяма, коли вона йшла подіумом у прозорій сукні та чорній спідній білизні на благодійному показі мод в університеті.

Але друга частина фінальної серії "Корони" покликана перенести на екрани ключовий момент у розквітаючих стосунках між нинішнім принцом і принцесою Уельською.

Були опубліковані фотографії Мег Белламі, 21-річної акторки з Вокінгема, коли вона йде подіумом, одягнена в копію сукні без бретелей, створеної Шарлоттою Тодд, з бірюзовою обробкою.

Сама Мег розмістила знімки зі зйомок у своєму акаунті в Instagram і написала: "Майже пора...".

Вважається, що Вільям заплатив 200 фунтів за квиток, щоб сидіти в першому ряду шоу з друзями, і, за чутками, повернувся до одного з них і сказав: "Ух ти, Кейт гаряча".

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Instagram megkbellamy

Кажуть, що цей епізод став поворотним моментом у стосунках пари, оскільки з часом вони перетворилися з близьких друзів і почали зустрічатися.

Сукня, про яку йдеться, була продана на аукціоні після показу за приголомшливі 78 000 фунтів стерлінгів і стала одним з найвідоміших модних моментів Кейт.

У той час пара навчалася в Університеті Святого Андрія і познайомилася за рік до того самого показу, хоча поява Кейт на подіумі, як вважають, стала каталізатором роману.

Афіша серіалу "Корона"

Кейт працювала над отриманням ступеня з історії мистецтв, а Вільям, який спочатку вступив на факультет історії мистецтва, переключився на географію.

Друга частина заключної частини серіалу розповість історію кохання принца і принцеси Уельських в університеті.

Підрослого принца Вільяма зіграє Ед Маквей.

Ед Маквей у ролі принца Вільяма

Імельда Стонтон і Джонатан Прайс знову виконають ролі королеви Єлизавети і принца Філіпа.

У фіналі сезону буде відтворено ще одну історичну подію — золотий ювілей королеви Єлизавети II.

Раніше Кейт розповідала, що їй і Вільяму знадобився певний час, щоб пізнати одне одного.

Юні Кейт і Вільям Фото: Скріншот TikTok

"Я почервоніла, коли зустріла тебе, і, по-моєму, втекла. Я дуже соромилася зустрічатися з тобою", — розповіла вона принцу Вільяму під час їхнього інтерв'ю на заручини 2010 року.

Нагадаємо, раніше Мег Белламі вже назвали висхідною зіркою. Після того як вона зіграла Кейт Міддлтон, 21-річна актриса отримала кілька вигідних контрактів. Зокрема і з Dior, обігнавши Меган Маркл, яка, як розповідали таблоїди, хотіла стати амбасадором цього бренду.