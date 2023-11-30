Клаудія Шиффер стала Барбі: Mattel випустили ляльку в культовому вбранні з 1990-х

У блакитній шифоновій сукні супермодель виходила на подіум 1994 року на показі свого друга Джанні Версаче.

Супермодель Клаудія Шиффер і легендарний бренд Mattel об'єднали зусилля для створення наймоднішої ляльки всіх часів. Лялька одягнена в блакитну сукню, копію розкішного вбрання від Джанні Версаче, в якому Шиффер виходила на подіум на осінньо-зимовому показі Atelier Versace 1994 року. Супермодель зізналася, що бачити себе у вигляді ляльки — "сюрреалістично", пише PEOPLE.

Лялька Барбі-Клаудія Шиффер уже з'явилася на сайті Mattel Creations за 85 доларів.

Хоча це перший раз, коли лялька Барбі Клаудія Шиффер від Mattel доступна для покупки, насправді це четверта лялька, створена на честь ікони моди.

Барбі Клаудія Шиффер у стилі Versace

У 2017 році Барбі відсвяткувала свою 30-річну кар'єру єдиною у своєму роді лялькою, одягненою у відтворений золотий образ Versace, який вона носила в культовій фотосесії Vogue Italia 1994 року "Справжня Барбі" з Еллен фон Унверт.

А до її 50-річчя 2020 року їй подарували дві єдині у своєму роді ляльки, одягнені у вищезгаданий образ Versace, а також у нову інтерпретацію чорної сукні Balmain Schiffer, змодельованої з весняної колекції Олів'є Рустена 2016 року.

53-річна Шиффер каже, що було "сюрреалістично" бачити себе у вигляді Барбі, "враховуючи, що я гралася з ними все своє дитинство. Мені було шкода, що ляльками насолоджуюся тільки я, тому я дуже рада поділитися ними зі світом", — пожартувала супермодель.

Клаудія Шиффер та її Барбі в стилі Versace

Вона називає партнерство з Mattel взаємним коханням, яке з часом виросло.

А те блакитне вбрання, в якому вона виходила на подіум у показі Versace 1994 року, було для неї особливим моментом, який став для Шиффер незабутнім.

Показ Versace 1994 року

"У той час Версаче був піонером нової форми презентації, і це дійсно нагадувало рок-концерт. Він перетворив моду на культурний феномен. Ми дійшли до подіуму під музику Прінса, де вишикувалися сотні фотографів, тільки для того, щоб побачити самого Прінса, який сидів там у першому ряду. Атмосфера була наелектризована. Я ніколи не припускала, що цей момент продовжить жити так, як він є, і я не могла і мріяти, що в кінцевому підсумку з'явиться моя власна Барбі", — розповіла Клаудія.

Сама супермодель каже, що її власний стиль — це інстинктивний.

"Я обираю одяг, який здається невимушеним і без будь-яких правил. Для мене важлива індивідуальність і самовираження. Мені дуже подобається переглядати архів свого гардероба; Я досі ношу старі улюблені речі, і в мене є ціла скарбниця 90-х. Кожен із цих моментів залишається особливим спогадом. Я сподіваюся, що мої доньки і в майбутньому продовжуватимуть приносити ці особливі речі", — наостанок Шиффер зізналася, що досі носить джинси 1993 року.