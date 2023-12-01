Королівська сім'я показала, як прикрасила Віндзорський замок до Різдва
Резиденцію королівської сім'ї Великої Британії прикрасили вишуканими різдвяними прикрасами.
Різдво прийшло до Віндзорського замку, який уже декорували до свят. Королівська резиденція Беркшира змінилася: у Георгіївському залі заввишки з'явилися святкові гірлянди та мерехтливі вогні, а також величезна вбрана ялинка. Про це пише Business Insider.
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Атмосферу свята можна відчути і в залі Ватерлоо, де величезний обідній стіл прикрашений ефектними предметами, зокрема тацями із золотими фруктами.
Королівська резиденція Беркшира перетворилася завдяки шестиметровій різдвяній ялинці, святковим гірляндам і мерехтливим вогням.
До Різдва Віндзор, як і в попередні роки, прикрашали члени Royal Collection Trust.
Фонд Royal Collection Trust управляє безцінною колекцією творів мистецтва королівської сім'ї та публічними відкриттями їхніх офіційних резиденцій, як-от Букінгемський палац і Кларенс-хаус.
Шестиметрову різдвяну ялинку, встановлену в Георгіївському залі, було вирощено у Великому Віндзорському парку.
Цього року верхівку дерева прикрашає зірка на честь 675-річчя Ордена Підв'язки.
За даними Королівського фонду колекцій, найстаріший лицарський орден Великої Британії, Орден Підв'язки, був заснований у Віндзорському замку 1348 року.
Тож палату Ватерлоо співробітники накрили порцеляновим посудом із Підв'язочного сервізу.
Примітно, але саме в Георгіївській залі колись Меган Маркл і принц Гаррі влаштували королівський весільний прийом, а чотири роки тому вперше показали журналістам свого первістка Арчі.
Святкові прикраси цього року відсилають до коронації короля Чарльза і королеви Камілли, яка відбулася в травні.
У залі Ватерлоо встановили різдвяне дерево меншого розміру. А його стіни прикрашають портрети монархів, військових діячів і політичних лідерів, які допомогли перемогти Наполеона під час знаменитої битви 1815 року.
Ще одна різдвяна ялинка стоятиме в Багряній вітальні, одній із найвишуканіших кімнат Віндзорського замку. Ці кімнати, що на східному боці резиденції, є частиною напівдержавних кімнат і раніше були приватними апартаментами короля Георга IV і досі використовуються членами королівської сім'ї для офіційних розваг.
Вважається, що різдвяні ялинки привозили з парку Віндзорського замку з часів правління королеви Вікторії (1837-1901).
Різдвяні прикраси Віндзорського замку будуть виставлені на загальний огляд і відкриті для публіки до 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше різдвяні прикраси в Білому домі представила публіці перша леді США Джилл Байден. Цього року темою свята стала магія і чари.