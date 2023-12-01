У Конора Макгрегора народилася четверта дитина (фото)

Скандальний спортсмен та його кохана Ді Девлін уже виховували трьох спадкоємців.

35-річний ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор став батьком вчетверте. Знімками новонародженого чемпіон ділиться у своєму Instagram з понад 47 млн підписників.

"Ще один кремезний здоровий хлопчик у світі. Ді, ти мій герой", — написав багатодітний батько.

На фото він постав з коханою Ді Девлін, 36, яка народила йому третього сина. Обличчя малюка також уже показали користувачам мережі, проте імені не розкрили.

"Вітаю, друзі, я плачу, він чудовий", "Нехай Бог благословить чемпіона", "Благословення для прекрасного хлопчика!!" — вітають Конора його фанати.

Конор Макгрегор та Ді Девлін з четвертою дитиною

До цього в бійця вже було троє дітей — сини Конор-молодший та Ріан та донька Кроя Майрід.

Чемпіон UFC і його кохана разом із 2008 року. Пара познайомилася в нічному клубі, коли Макгрегор ще не був настільки відомим. Тоді Конор працював у сантехнічній фірмі, а іноді закоханим доводилося жити на кошти жінки.

Конор Макгрегор та Ді Девлін

У 2020 році Макгрегор оголосив про заручини та подарував матері своїх дітей каблучку з діамантом, але про весілля досі нічого не повідомляється.

Конор Макгрегор та Ді Девлін з дітьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Нагадаємо, Конора Макгрегора влітку 2023 року звинувачували в сексуальних домаганнях.

Також Фокус писав про ексклюзивну яхту Конора Макгрегора.