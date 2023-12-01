Дженніфер Лопес "у золоті" зʼявилася на обкладинці глянцю (фото)

Дружина Бена Аффлека позувала в розкішній сукні Schiaparelli.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку нового випуску журналу Elle США. Знімками артистка ділиться у своєму Instagram.

"Це я… зараз", — лаконічно написала Джей Ло, використавши фразу з назви свого нового альбому, реліз якого запланований на лютий 2024 року.

На обкладинці американського Elle дружина 51-річного оскароносного актора Бена Аффлека постала в золотистій сукні на одне плече Ralph Lauren. Волосся співачки було зібране в охайну зачіску. Вона зробила ефектний макіяж з акцентом на очі та додала до аутфіту масивні золоті сережки Schiaparelli.

Зокрема, знаменитість приміряла чорну напівпрозору сукню, латексне боді з червоною вуаллю.

Дженніфер Лопес

"Жінки в Голлівуді ELLE розширюють межі. Цьогорічна лауреатка премії Icon Дженніфер Лопес збирається "розповісти всю гаму історій" разом із Nuyorican Productions. "Це те, заради чого я підписалася як акторка — бути відображенням світу, у якому я насправді живу, представляти людину, яка не відчуває, що має голос і яку не бачать", — каже вона", — зазначають журналісти глянцю.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за поцілунками на осінньому побаченні.

Також Фокус писав про підготовку Джей Ло до новорічних свят.